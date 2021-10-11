他買預售屋交屋後才發現是海砂屋 解約協議書怎麼訂？

新北市政府都市更新處推出「新北挺安全方案」，由市府全額出資，協助有安全疑慮建築物免費辦理海砂屋鑑定，保障民眾居住安全。（新北市都更處提供）

王先生與○○建設公司簽訂房地預售契約，交屋後發現房屋所使用之混凝土有海砂成分，氯離子含量過高，經協調後達成和解，雙方同意解除（註）此一房地預售契約，建商並返還已收款項。就此和解契約書應如何訂定？謹舉範例如下，以供參考。

【解析】

不動產買賣為「有償契約」，出賣人對買受人負有「權利瑕疵擔保責任」（《民法》第349條）及「物的瑕疵擔保責任」（《民法》第349條）。建造房屋的使用之混凝土如「氯離子」含量過高，影響房屋結構安全，已被認為屬於「物之瑕疵」。買受人發現此一情形，應依《民法》第356條之規定，通知出賣人，並依《民法》第359條的規定主張權利。

本案例中，出賣人建設公司與買受人王先生雙方達成解除契約之合意，因而訂立此一契約書。

解除預售屋買賣契約書

立契約書人：○○建設股份有限公司（以下簡稱：甲方） 王○○（以下簡稱：乙方） 茲就房地預定買賣和解事宜訂立本件契約，條款如後： 第一條 乙方前於民國（以下同）○○年○月○日與甲方簽訂承購坐落○○縣○○市○○段○○～○號等地號土地上興建之○○園五棟四樓房屋及其相應之土地持分之預定買賣合約，雙方同意解除。 第二條 甲方於系爭契約解除前向乙方收受之房地價金總計新台幣（以下同）○○萬元整，由甲方以即期支票一次付清返還乙方。 第三條 乙方自本和解契約成立生效後，應交付甲方戶籍謄本及印鑑證明等資料各三份，供甲方辦理變更前因系爭買賣所為之所有權移轉登記事宜。戶籍謄本及印鑑證明書等證件僅供作辦理本件變更登記事宜之用，不得挪作他用，如有違反，應負民、刑事法律責任。 第四條 本和解契約如有未盡事宜，悉依民法及其他相關法令暨誠實信用原則處理之。 第五條 本和解契約一式三份，甲、乙雙方及見證律師各執乙份為憑。 附註： 一、甲方向乙方收受之價金今以○○銀行○○分行，票號AJ○○○○○○○，面額○○萬元整之支票乙紙清償，此一支票並經乙方收訖無訛。 二、乙方提供甲方之戶籍謄本、印鑑證明書等均為正本、各三份，亦經甲方如數受領無誤。 立契約書人： 甲方：○○建設股份有限公司 法定代理人：○○○ 地址：○○市○○路○○號 乙方：王○○ 身分證字號：A○○○○○○○○○ 地址：○○市○○路○○號 見證律師：○○○律師 中華民國○○年○○月○○日

（本文出自《契約書之擬定與範例》，未經同意禁止轉載。) 【參考法條】

1.《民法》第356條第1項：「買受人應按物之性質，依通常程序從速檢查其所受領之物。如發現有應由出賣人負擔保責任之瑕疵時，應即通知出賣人。」

2.《民法》第359條：「買賣因物有瑕疵，而出賣人依前五條之規定，應負擔保之責者，買受人得解除其契約或請求減少其價金。但依情形，解除契約顯失公平者，買受人僅得請求減少價金。」

註：契約之解除分為「合意解除」及「解除權之行使」，而解除權分為「法定解除權」及「約定解除權」。前者係指依法律之規定而有解除權，如《民法》第256條、第359條……等規定；後者則指依雙方契約之約定而有解除權。行使解除權，應向他方當事人以「意思表示」為之；解除契約的意思表示，不得撤銷（《民法》第258條）。

（本文出自《契約書之擬定與範例》，作者為永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人，未經同意禁止轉載。）