低收入戶欠女友893萬 騙她作保 簽名竟變「還款證明」

黃姓男子向莊姓女友借款905萬元，2014年1月間他約莊女到美麗華百貨公司附近的咖啡廳，佯稱遭警察約詢，想請對方擔任保證人。黃準備好紙張，要求莊女簽名、按捺指紋，詎料黃竟用電腦繕打為「還款證明」，內容寫下「2014年1月31日前，已經全數還清所有欠款無誤。特立此據以為證明」、「立書人」。莊女提告，黃吃上行使偽造私文書罪，遭處6月得易科罰金之刑定讞。

黃因在2014年間向新北地方法院提出偽造的還款證明，當作新北地院支付命令聲明異議的證據，被認為損害莊女和法院處理案件的正確性。黃本案一審遭新北地院依行使偽造私文書罪判刑5月得易科罰金之刑，但二審卻獲台灣高等法院判決無罪，最高法院認為判決有瑕疵，撤銷、發回；高院更一審改判黃4月徒刑，得易科罰金。

黃從事汽車材料買賣，為中低收入戶，和莊女原是情侶。2013年間黃向莊女借了905萬元，後來仍有893萬5693元未償還。黃心生一計，謊稱他遭警察叫去約談，希望莊女擔任保證人，並要她在紙上簽名、按捺指紋。不過這張紙卻被黃拿來造假，變身成「還款證明」。

在還款證明上寫道「查黃○○於2013年7月間向本人借款新台幣905萬元，期間黃○○陸陸續續歸還本人，並於2014年1月31日前，已經全數還清所有欠款無誤。特立此據以為證明此致黃○○先生」、「立書人」竟成了莊姓女子，莊女氣得提告。

因前案已經判決定讞，高院本次處理的是黃姓男子在新北地院執行支付命令時，他聲明異議，拿出這份文件當作是聲明異議的證據。

高院更一審指出，本件行使偽造私文書與前案非同一案件，不受前案確定判決的既判力效力所及。高院解釋，前案的犯罪事實是黃偽造還款證明的原本，將影本給律師代為書立答辯狀，並於2014年8月15日向台北地院提出還款證明，後來被判刑6月得易科罰金之刑定讞。本案是在2014年2月11日至同年3月13日間，向「新北地院」提出偽造的還款證明影本，作為支付命令聲明異議的證據。因兩次犯行差了5、6個月，行使對象分別是台北地院、新北地院，行使的目的也不同，非接續犯。

更一審開庭時，黃還說沒有偽造，稱之前積欠的905萬元借款已全部清償，還款證明是他打字列印好後給莊女簽名。

莊女表示，當年黃要她在紙張右下角處簽名、蓋指印，要她當證人，留空白處則稱「警察會打字上去」，她知道黃有裁切紙張，是因為當時我簽名時，該紙張上面有寫字，寫「刑事警察局」、「第三偵查隊」。她要求一起去警察局，但黃不願意，只要她簽名、蓋章。