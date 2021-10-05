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林口電偵天線陣列空拍照被販售 國防部緊急溝通下架

行政執行署賣地 福和橋市集用地1億6千萬賣出

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署所屬分署今天舉辦「全國123聯合拍賣」，因應疫情趨緩，除彰化分署無動產拍賣，其餘分署均辦理動產現場拍賣，總拍定金額為2億2622萬元。

行政執行署晚間表示，今天不動產總拍定價為2億1555萬元，金額最高的是新北市永和區福和橋大型河濱觀光市集和停車場用地的土地，由新北分署以1億6121萬元拍定。

次高不動產拍定者，是台南市安南區土城段、緊鄰科技工業區的土地，土地以1543萬元拍定，此外，新北市三重區中正南路的店面及土地也被買家1520萬元得標。

執行署說，動產拍定金額總計1066萬元，最吸睛是士林地檢署囑託士林分署拍賣的44台礦機，拍定金額是560萬元，另有2017年份的BMW540以180萬元拍出。

花蓮分署拍賣寶得利公司股票共41262股，拍定金額是22萬9417元，全國拍定的動產還有中央廚房器具、筆記型電腦、虛擬貨幣、玉墜、專利商標權、液晶電視、4K聯網智慧電視等。

疫情 法務部

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