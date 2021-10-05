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打囤房！財政部首度針對「囤房大戶」查稅 影響1734人

留住高科技人才保護營業秘密 法務部承諾做企業後盾

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

政府重視留住高科技人才及保護營業秘密，法務部指示士林地檢署，在內湖科技園區服務大樓，與社團法人台北內湖科技園區發展協會共同舉辦法務部「110年營業秘密之保護與制度精進座談會」北區場，企業方約有40人參與，並因防疫採全程直播，讓企業代表及檢警調人員參與座談會。

最高檢察署檢察總長江惠民、臺灣高等檢察署檢察長邢泰釗、調查局長呂文忠、刑事警察局長黃嘉祿及檢警調等執法機關人員出席。內湖科技園區發展協會理事長廖全平、中華民國內部稽核協會理事長趙曉慧、鴻海、仁寶電腦、神通資訊、研華、佳世達、良友等知名企業代表及法務人員等40人與會。

國立陽明交通大學科技法律研究所特聘教授林志潔，講授「營業秘密保護與企業的應注意事項」、高等檢察署智慧財產分署檢察官朱帥俊講授「精進企業之營業秘密保護從實務成功與失敗案例分析企業如何保護營業秘密及保全證據」、南投地方檢察署主任檢察官謝志遠介紹「《不能偷的秘密》電影賞析從營業秘密保護4A模式觀點出發」、新竹地方檢察署檢察官蔡宜臻講授「防範及查緝陸企惡意挖角高科技人才」等專題，透過實際案例，讓與會人士更認識營業秘密保護、預防損害及危害發生時之應變策略與證據保全。

檢方指出，昨天、今天為期2日的座談會中，企業代表提出「員工誠信與營業秘密之關係」、「合理保密措施之設計規劃」、「企業如何善盡防免侵權發生之義務」等問題，與檢警調實務交流。

法務部蔡清祥部長到場表示，法務部將努力透過修法，提升保護營業秘密，亦期勉在場執法人員積極嚴正執法，做企業的後盾，共同守護國家經濟命脈與產業競爭力。

士林地檢署檢察長繆卓然表示，感謝長官及業界人士在百忙中出席與會，也向協助籌備的內湖科技園區發展協會、調查局臺北市調查處，致上最深謝意，期待透過公私部門良性互動，提升案件偵辦效能，達成保護營業秘密之目的。

法務部指示士林地檢署，在內湖科技園區服務大樓，與社團法人台北內湖科技園區發展協會共同舉辦法務部「110年營業秘密之保護與制度精進座談會」。圖／士檢提供
法務部指示士林地檢署，在內湖科技園區服務大樓，與社團法人台北內湖科技園區發展協會共同舉辦法務部「110年營業秘密之保護與制度精進座談會」。圖／士檢提供
「110年營業秘密之保護與制度精進座談會」北區場，企業方約有40人參與，並因防疫採全程直播，擴大讓企業代表及檢警調人員參與座談會。圖／士檢提供
「110年營業秘密之保護與制度精進座談會」北區場，企業方約有40人參與，並因防疫採全程直播，擴大讓企業代表及檢警調人員參與座談會。圖／士檢提供

法務部 內湖科技園區 檢察官

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