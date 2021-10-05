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雲林12憲兵涉集體線上簽賭 士官疑欠債拉部屬入坑抵債

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林憲兵隊發生士官兵參與線上博弈網站集體賭博案，雲林地檢署今天著手調查，傳訊可能涉案的12名土官兵，其中七名士兵部分坦承接受招攬參加賭博，至於簽賭金額和是否有更多人涉案，檢方已以賭博罪將再傳訊其他可能涉案的人接受調查。

至於傳出因有討債集團，到憲兵隊討債才爆發此官兵集體賭博案，檢方並未證實，只說該案先前就已在部隊內部傳出訊息，目前並無討債集團到部隊討債的說法，不過檢方仍會進一步了解。

雲林憲兵隊傳出一名士官，在新北市服役時，疑似在線上博弈網站賭博後，欠下大筆債務，這名士官數月前被調職到雲林憲兵隊，債主要求該名士官拉下線簽賭來抵債，代價是每拉一個人頭，可抵三萬元賭債。

該名士官在被調到雲林縣兵隊，背負大筆賭債，在討債集團的壓迫下，暗中在憲兵隊拉一些下屬加入賭博，參加賭博的人愈來愈多，從原本自己的班兵推至其他單位，至少有10人以上參加線上賭博。

雲林地檢署最近接獲情資也著手調查，從昨天起陸續傳訊可能涉及線上賭博的士官兵，檢方透露，目前檢方以賭博罪清查中，可能涉案的人約有12人，其中有5人在案子爆發前已北調的北部單位，目前在案的7人仍在接受偵訊中。

由於軍方集體賭博涉及軍方風紀，據了解，先前的雲林憲兵隊主管已被調職，今天新的主管赴台中開會，雲林憲兵隊無法說明，只表示將由憲兵總部統一對外說明。

憲兵指揮部也透露，雲林憲兵隊日前接獲檢舉，內部有士官兵涉及線上簽賭，立即進行清查，發現確有其事，但並無債主登門討債之事，對涉及簽賭的士官已移送檢察官進行調查，若有違法絕不寬貸。

雲林憲兵隊爆父士官兵集體賭博，檢方已著手調查。記者蔡維斌／攝影
雲林憲兵隊爆父士官兵集體賭博，檢方已著手調查。記者蔡維斌／攝影
雲林憲兵隊爆父士官兵集體賭博，檢方已著手調查。記者蔡維斌／攝影
雲林憲兵隊爆父士官兵集體賭博，檢方已著手調查。記者蔡維斌／攝影

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