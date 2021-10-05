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影／「條子鴿」著書內容惹議 北市警：譴責並究辦

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

退職警員、作家「條子鴿」日前因上網發文影射謝長廷之子耍特權，遭打臉引發熱議，台北市警局今天針對其所著書籍「你所說的都將成為呈堂證供」，內容涉及不實指述警紀，表示譴責並嚴正駁斥，強調其涉嫌「侮辱公署罪」部分已依法蒐證，將依法究辦。

台北市政府警察局表示，酈姓退職警員筆名「條子鴿」，所著「你所說的都將成為呈堂證供」，內容涉及警察風紀的不實指述，已嚴重污衊警察形象及誹謗警察公署，市警局譴責並嚴正駁斥。

警方說，「條子鴿」涉嫌「侮辱公署罪」部分，已依法蒐證、主動調查偵辦，報請台北地檢署指揮偵辦，完成調查程序後，將移送北檢偵辦；台北市警局強調，對於任何惡意污衊警察或不實指控的行為，一定嚴辦並追究到底，絕對不會姑息與縱容，以維護警察尊嚴與形象。

台北市警局副局長李西河出面說明。記者李隆揆／翻攝
台北市警局副局長李西河出面說明。記者李隆揆／翻攝

警察 北市 謝長廷

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