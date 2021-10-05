影／「條子鴿」著書內容惹議 北市警：譴責並究辦

退職警員、作家「條子鴿」日前因上網發文影射謝長廷之子耍特權，遭打臉引發熱議，台北市警局今天針對其所著書籍「你所說的都將成為呈堂證供」，內容涉及不實指述警紀，表示譴責並嚴正駁斥，強調其涉嫌「侮辱公署罪」部分已依法蒐證，將依法究辦。

台北市政府警察局表示，酈姓退職警員筆名「條子鴿」，所著「你所說的都將成為呈堂證供」，內容涉及警察風紀的不實指述，已嚴重污衊警察形象及誹謗警察公署，市警局譴責並嚴正駁斥。