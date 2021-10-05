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影／股票低買高賣詐欺投資客 詐團吸金2億6千萬元

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

以37歲吳姓男子為首的詐欺集團，2018年起透過「假投資」手法誘騙投資客吐錢，得手後失聯，至今不法所得超過2億6千萬元，台北市警方去年底獲報後調查，上月間分別在雙北地區查獲吳男等17人到案，依詐欺、證交法、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送台北地檢署偵辦，訊後令吳男10萬元交保、林姓車手頭收押、其餘人等依2至10萬元交保。

據悉，吳男曾涉毒品案，也曾涉嫌違反證券交易法，2018年獨自邀集同夥組成詐欺集團，規模龐大、分工精細，設有開發部、業務部等單位，由幹部指揮員工犯案。

該詐團隱身在台北市商辦大樓內架設機房，假冒投資顧問公司，先是以每股20至30元價格收購未上市股票，再隨機撥打電話、傳送LINE訊息，對投資客誆稱有未上市股票，前景看好，可把握良機進場投資，誘騙投資客以每股108至120元購買，從中賺取暴利。

台北市警警局刑警大隊去年底接獲受害民眾報案，隨即展開調查，發現吳男所組集團騙取暴利，至今已吸金2億6千萬餘元，初估20餘人受害，其中包含臨退休的公務員，680萬元積蓄血本無歸，另名婦人更遭詐1200萬元。

警方上月集結警力，兵分多路到台北市中山區、松山區，新北市新店區等處執行搜索，陸續查獲吳男等17人到案，查扣作案用提款卡、存摺等證物，還包含3輛名車（市價上千萬元），詢後依法送辦。

警方查扣作案用電腦、存摺、提款卡、教戰守則等證物。記者李隆揆／攝影
警方查扣作案用電腦、存摺、提款卡、教戰守則等證物。記者李隆揆／攝影
警詢後依詐欺、證交法、洗錢、組織犯罪等罪嫌將17人送辦。記者李隆揆／翻攝
警詢後依詐欺、證交法、洗錢、組織犯罪等罪嫌將17人送辦。記者李隆揆／翻攝
警方查扣作案用電腦、存摺、提款卡、教戰守則等證物。記者李隆揆／攝影
警方查扣作案用電腦、存摺、提款卡、教戰守則等證物。記者李隆揆／攝影
警方查扣名車3輛（市價上千萬元）。記者李隆揆／翻攝
警方查扣名車3輛（市價上千萬元）。記者李隆揆／翻攝

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