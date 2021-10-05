越裔母女走私肉品驗出非洲豬瘟 檢方請求從重量刑

8月19日警方在新莊查緝走私肉品、菸品，發現查緝的倉庫內有月餅、火腿、荷葉豬肉捲等熟食，稽查人員將豬肉送驗，竟驗出非洲豬瘟。警方查獲越南籍鄧姓女子及其阮姓女兒受僱於越南商台安貿易旅遊公司。新北地檢署與全台相關單位持續查緝肉品流向，共查扣106件可疑肉品並送驗。新北地檢署今偵結，鄧女及阮女罪嫌重大，依私運管制物品進口、擅自輸入禁止輸入之檢疫物等罪嫌將鄧等2人起訴。

新北市府指出，8月19日，雲林縣斗六警分局通報，新北市新莊區疑似有越南非法進口肉品，海山警分局會同農委會、新北市府等相關單位前往查緝。當場在一處倉庫內發現共有71公斤的月餅、火腿、熱狗及荷葉豬肉捲等豬肉製品。防檢局全數封存送驗，發現肉品中帶有非洲豬瘟病毒，20日已將肉品全數銷毀。本次查到的逃漏稅金額為約28萬元。

警方發現在現場負責貨物的鄧女及其阮姓女兒涉案。動保處指出，鄧女17年前結婚，從越南移民來台生活，今年3月被越南的公司聘為台灣集貨地的負責人，負責配發越南進口貨物，流向到全台，購買者為一般民眾，其中多為外籍住民，但她稱只負責配發，不知道貨品內容物是什麼。

新北地檢署獲報後，成立專案小組，由主任檢察官黃彥琿、檢察官何國彬指揮海山分局、雲林縣警察局斗六分局偵辦，並積極清查肉品的上游及走向，防堵肉品流向市面。

警詢時鄧女表示自己受雇來配貨，領的是月薪五萬元，不知道貨品違法，阮女則會在臉書上轉發代購越南物品資訊，她也稱不知違法。

檢警查出，鄧姓母女兩人受僱於由另名阮姓女負責人成立的台安公司。從今年3月開始，阮姓女負責人負責進貨、報關，鄧姓母女負責在台接貨、寄貨等事宜，阮姓女負責人及阮女也都曾在個人臉書販售香菸、肉品。

檢詢時，鄧女供稱，貨運資料中沒有登載菸品及肉品，她沒有犯罪。鄧女指出，她是因為近期海關查獲走私菸品，導致收貨短少，詢問阮姓女負責人才得知有菸品及肉品。阮女則稱，他雖有刊登販售越南物品的廣告，但她不知道輸入菸品及疫區肉品是非法行為，因此否認犯行。

由於台安公司客戶遍佈全台，有關機關總計發動3波清查行動，共清查1萬220處，查扣106件可疑肉品並送交相關單位檢驗，並由各地相關單位查辦中。