聽新聞
test
0:00 / 0:00

越裔母女走私肉品驗出非洲豬瘟 檢方請求從重量刑

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

8月19日警方在新莊查緝走私肉品、菸品，發現查緝的倉庫內有月餅、火腿、荷葉豬肉捲等熟食，稽查人員將豬肉送驗，竟驗出非洲豬瘟。警方查獲越南籍鄧姓女子及其阮姓女兒受僱於越南商台安貿易旅遊公司。新北地檢署與全台相關單位持續查緝肉品流向，共查扣106件可疑肉品並送驗。新北地檢署今偵結，鄧女及阮女罪嫌重大，依私運管制物品進口、擅自輸入禁止輸入之檢疫物等罪嫌將鄧等2人起訴。

新北市府指出，8月19日，雲林縣斗六警分局通報，新北市新莊區疑似有越南非法進口肉品，海山警分局會同農委會、新北市府等相關單位前往查緝。當場在一處倉庫內發現共有71公斤的月餅、火腿、熱狗及荷葉豬肉捲等豬肉製品。防檢局全數封存送驗，發現肉品中帶有非洲豬瘟病毒，20日已將肉品全數銷毀。本次查到的逃漏稅金額為約28萬元。

警方發現在現場負責貨物的鄧女及其阮姓女兒涉案。動保處指出，鄧女17年前結婚，從越南移民來台生活，今年3月被越南的公司聘為台灣集貨地的負責人，負責配發越南進口貨物，流向到全台，購買者為一般民眾，其中多為外籍住民，但她稱只負責配發，不知道貨品內容物是什麼。

新北地檢署獲報後，成立專案小組，由主任檢察官黃彥琿、檢察官何國彬指揮海山分局、雲林縣警察局斗六分局偵辦，並積極清查肉品的上游及走向，防堵肉品流向市面。

警詢時鄧女表示自己受雇來配貨，領的是月薪五萬元，不知道貨品違法，阮女則會在臉書上轉發代購越南物品資訊，她也稱不知違法。

檢警查出，鄧姓母女兩人受僱於由另名阮姓女負責人成立的台安公司。從今年3月開始，阮姓女負責人負責進貨、報關，鄧姓母女負責在台接貨、寄貨等事宜，阮姓女負責人及阮女也都曾在個人臉書販售香菸、肉品。

檢詢時，鄧女供稱，貨運資料中沒有登載菸品及肉品，她沒有犯罪。鄧女指出，她是因為近期海關查獲走私菸品，導致收貨短少，詢問阮姓女負責人才得知有菸品及肉品。阮女則稱，他雖有刊登販售越南物品的廣告，但她不知道輸入菸品及疫區肉品是非法行為，因此否認犯行。

由於台安公司客戶遍佈全台，有關機關總計發動3波清查行動，共清查1萬220處，查扣106件可疑肉品並送交相關單位檢驗，並由各地相關單位查辦中。

檢方認為兩人涉犯私運管制物品進口、擅自輸入禁止輸入之檢疫物等罪嫌，犯嫌重大，將兩人起訴。檢方指出，鄧姓母女僅因私利，罔顧全台畜牧業安全，將造成難以回復的民生、經濟損失，本次雖因檢警強力追查而減少損害，不過消耗巨大行政資源，鄧姓母女惡性重大，請法院量處較重刑罰，以示警惕。

檢警發現越南裔鄧姓母女涉案，今偵結，依私運管制物品進口、擅自輸入禁止輸入之檢疫物等罪嫌將2人起訴。記者王怡蓁／翻攝
檢警發現越南裔鄧姓母女涉案，今偵結，依私運管制物品進口、擅自輸入禁止輸入之檢疫物等罪嫌將2人起訴。記者王怡蓁／翻攝
警方會同農委會、新北市府等相關單位前往查緝，發現共有71公斤的月餅、火腿、熱狗及荷葉豬肉捲等豬肉製品。防檢局全數封存送驗，發現肉品中帶有非洲豬瘟病毒，已將肉品全數銷毀。記者王怡蓁／翻攝
警方會同農委會、新北市府等相關單位前往查緝，發現共有71公斤的月餅、火腿、熱狗及荷葉豬肉捲等豬肉製品。防檢局全數封存送驗，發現肉品中帶有非洲豬瘟病毒，已將肉品全數銷毀。記者王怡蓁／翻攝

越南 非洲豬瘟 走私 檢察官

延伸閱讀

野馬男涉嫌高速闖紅燈撞死人 檢察官起訴建請從重量刑

防堵繁殖場走私買賣動物 獸醫籲成立合法登記平台

全台「黑戶品種貓」至少數百隻 走私業者急藏貓避風頭

走私偽農業毒害全台農田 他貪15萬小利下場超慘

相關新聞

拉同袍當下線 憲兵爆集體簽賭

雲林縣憲兵隊爆集體簽賭案，一名士官被控在博弈網站積欠大筆賭債，以老鼠會模式拉同袍當下線簽賭抵債；雲林地檢署陸續傳訊連他在...

走私非洲豬瘟肉 母女起訴

越南鄧姓女子與其阮姓女兒受僱越南台安貿易旅遊公司，涉嫌走私豬肉品來台銷售，檢警查扣驗出非洲豬瘟病毒，為國內首度查獲非洲豬...

留住高科技人才保護營業秘密 法務部承諾做企業後盾

政府重視留住高科技人才及保護營業秘密，法務部指示士林地檢署，在內湖科技園區服務大樓，與社團法人台北內湖科技園區發展協會共...

太歲頭上動土！ 竊賊竟偷法官行車記錄器鏡頭

士林地方法院旁驚傳竊盜案！一名男法官今年9月27日下班，準備騎機車，竟發現機車後方的行車記錄器鏡頭，疑似遭人用利刃切斷偷...

影／慣竊偷遍雙北又對親子餐廳下手 遭鷹眼巡警當街查獲

30多歲的王姓男子曾在雙北地區涉及多起竊盜案，近日又到台北市大安區一家親子餐廳內行竊，店家發現收銀機內款項遺失報警處理，...

影／即刻攔截！台中警成功阻止婦人遭網路投資詐騙

台中市第四警分局南屯所員警施浚揚、江衍瑞在9月24日接獲轄區內玉山銀行報案，有名64歲的吳姓婦人臨櫃要匯款95萬元新台幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。