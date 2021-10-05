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KTV高歌襲臀女服務生遭制止 男惱羞揮拳揍人判10月刑

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

示意圖。倪姓男子跑到KTV慶生，卻藉酒意對女服務生伸出狼爪，被判10月徒刑。 圖／讀者提供
示意圖。倪姓男子跑到KTV慶生，卻藉酒意對女服務生伸出狼爪，被判10月徒刑。 圖／讀者提供
40歲倪姓男子和員工、親友多人去年8月到高雄漢神巨蛋附近一間KTV高歌，快結束時21歲的女服務生A女進來包廂詢問「誰要買單？」卻沒人理會，她呆站不久後倪男示意到外等候，A女以為倪男要買單，一轉身就被偷摸屁股，A女喝斥倪「請不要這樣」又被摸一把，還因反抗挨揍，高雄地方法院依性騷擾、傷害，判倪10月徒刑。

判決指出，去年8月20日深夜11點多，倪男和多名親友到這間 KTV慶生，包廂時間快到時，A女跑到包廂提醒歡唱時間即將結束，詢問是要買單還是加唱，但站在包廂內都沒人理會，沒多久，倪男示意A女出去走廊，A誤以為是倪男要買單，背對著倪男往門口走去。

沒想到A女剛轉身，倪男就伸出鹹出手摸她屁股，A女起初以為是倪男不小心碰到，好心轉身提醒「先生你碰到我了，請不要這樣」，倪男卻僅對著她笑一笑，趁A女轉身時，再伸手襲臀，甚至往大腿方向探去。

遭到騷擾的A女轉身喝斥「你碰到我了，不要再碰我！」，豈料竟遭倪男疑似惱羞，竟以拳頭招呼「我摸你怎麼了嗎？」，所幸A女閃躲得快，沒被倪男拳頭直擊，僅碰到耳朵出現些微紅腫。

衝突發生後，A女急用無線電呼叫其他員工、主管協助，倪男則被包廂內親友拉住「抱歉，他喝多了」。挨揍的A女事後跑到醫院驗傷，同時到鄰近警分局報警提告。倪男酒醒後極力否認性騷，還反咬A女是擔心被他投訴服務太差，才會亂講話說摸他屁股甚至打他。

高雄地方法院根據在場友人、員工等證詞，認為A女不認識倪男，不至於冒誣告風險胡亂指控，因此不採信倪男說法，考量他堅持不願與A女和解，還指控對方動機不純，可見犯後毫無悔意，因此依性騷擾防治法、傷害等罪各處5月、6月徒刑，合併應執行其10個月，得易科罰金。

性騷擾 KTV

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