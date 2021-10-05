聽新聞
test
0:00 / 0:00
KTV高歌襲臀女服務生遭制止 男惱羞揮拳揍人判10月刑
40歲倪姓男子和員工、親友多人去年8月到高雄漢神巨蛋附近一間KTV高歌，快結束時21歲的女服務生A女進來包廂詢問「誰要買單？」卻沒人理會，她呆站不久後倪男示意到外等候，A女以為倪男要買單，一轉身就被偷摸屁股，A女喝斥倪「請不要這樣」又被摸一把，還因反抗挨揍，高雄地方法院依性騷擾、傷害，判倪10月徒刑。
判決指出，去年8月20日深夜11點多，倪男和多名親友到這間 KTV慶生，包廂時間快到時，A女跑到包廂提醒歡唱時間即將結束，詢問是要買單還是加唱，但站在包廂內都沒人理會，沒多久，倪男示意A女出去走廊，A誤以為是倪男要買單，背對著倪男往門口走去。
沒想到A女剛轉身，倪男就伸出鹹出手摸她屁股，A女起初以為是倪男不小心碰到，好心轉身提醒「先生你碰到我了，請不要這樣」，倪男卻僅對著她笑一笑，趁A女轉身時，再伸手襲臀，甚至往大腿方向探去。
遭到騷擾的A女轉身喝斥「你碰到我了，不要再碰我！」，豈料竟遭倪男疑似惱羞，竟以拳頭招呼「我摸你怎麼了嗎？」，所幸A女閃躲得快，沒被倪男拳頭直擊，僅碰到耳朵出現些微紅腫。
衝突發生後，A女急用無線電呼叫其他員工、主管協助，倪男則被包廂內親友拉住「抱歉，他喝多了」。挨揍的A女事後跑到醫院驗傷，同時到鄰近警分局報警提告。倪男酒醒後極力否認性騷，還反咬A女是擔心被他投訴服務太差，才會亂講話說摸他屁股甚至打他。
高雄地方法院根據在場友人、員工等證詞，認為A女不認識倪男，不至於冒誣告風險胡亂指控，因此不採信倪男說法，考量他堅持不願與A女和解，還指控對方動機不純，可見犯後毫無悔意，因此依性騷擾防治法、傷害等罪各處5月、6月徒刑，合併應執行其10個月，得易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言