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打警察人形立牌傳網路涉侮辱公署 依妨害公務聲請簡判

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義市羅姓男子日前持球棒敲打路口交通警察的人形立牌，還將過程上傳社群平台供他人觀看，被警方網路巡邏發現，認為公然侮辱嘉義市警察局，檢方依妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑。

羅姓男子當天敲打的員警人形立牌，警方目前已經移除，並說明移除原因，主要是該路口目前正在進行世賢路下水道施工，才暫時移除，將視工程施工狀況再擇日恢復設置。

27歲羅姓男子今年8月22日深夜，駕車行經嘉義市世賢路3段與新民路口役，下車持球棒敲打該處路口的交通警察人形立牌，造成人形立牌左肩上方凹陷痕跡，（未達喪失該立牌效用的毀損程度），並拍攝敲打立牌過程影片，上傳社群平台供人觀賞，警方發現後循線追查找到羅男。

羅在警詢時否認侮辱公署犯意，辯稱當時心情不好，被看板嚇到才會輕輕敲打， 因為無聊才上傳影片沒有侮辱嘉義市警察局的意思。

嘉義地檢署指出，羅男敲打警察人形立牌，未達毀損、喪失效用狀況，因此未構成毀損，但他將敲打警察人形立牌過程上傳網路供不特定人觀看，的確已有侮辱公署之嫌。

檢方根據案發時監視錄影畫面，及截圖、現場蒐證照片，認為羅男供詞不足採信，依妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑。

警方在事故多、易肇事路口，都會設置警察人形立牌提醒用路人。記者卜敏正／翻攝
警方在事故多、易肇事路口，都會設置警察人形立牌提醒用路人。記者卜敏正／翻攝
警方在事故多、易肇事路口，都會設置警察人形立牌提醒用路人（非本案被打立牌）。記者卜敏正／攝影
警方在事故多、易肇事路口，都會設置警察人形立牌提醒用路人（非本案被打立牌）。記者卜敏正／攝影

警察 妨害公務 公然侮辱

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