里程數13萬公里的車檢修才知已48萬公里 賣家涉詐送辦

中古車行所購自小客車里程數高達近48萬公里，因車子儀表板故障，更換里程表，使里程數顯示為13萬餘公里，男子阿勝在網路上販售，獲悉邱男有意購車，隨即回報同夥王男，2人明知該車里程數為近48萬公里，涉嫌隱瞞該車里程資訊，使邱誤以為該車里程數僅13萬餘，以17萬5000元購入，事後檢修時發現里程數高達47萬90000公里，始知受騙提告，台中地檢署依詐欺罪將阿勝與王男起訴。

起訴書指出，王女有輛車齡13年的自小客車，今年元月間以6萬元賣給汽車公司，汽車公司再以10萬元賣給中古車行的合夥人藍男，當時該車里程數高達近48萬公里，因該車儀表板故障，因而更換里程數，使里程數顯示為13萬2314公里。

男子阿勝（34歲）於經路上經營的車業介紹買賣，刊登販賣該車訊息，邱男於2月22日聯絡阿勝後，隨即回報同夥王男（26歲），王即向中古車行調取資料，中古車行許姓員工告知王男該車里程數為47萬9000公里，王男與阿勝蓄意隱瞞該車里程數，由王男佯稱為王女的姪子要出售，使邱男誤以為該車里程數為13萬餘公里，以新台幣17萬5000元購入。

至今年3月5日，邱男將車子開至中市西區五權西路TOYOTA原廠檢修時，始發現原廠服務的電腦紀錄顯示該車的里程數為47萬9000公里，始知受騙提告。