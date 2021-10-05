男子變賣廢鐵遭拒 暗夜放火燒回收場遭判1年2月

一名陳姓男子拿廢鐵等資源回收物到南投市一家回收場欲變賣，業者因故拒絕，陳男懷恨在心，隔天凌晨放火燒燬堆在回收場前的物品，陳男落網遭依公共危險罪判有期徒刑1年2月。

南投市一家民間資源回收場民國110年7月18日凌晨發生火警，消防局很快撲滅火勢，所幸未造成人員傷亡，業者懷疑起火原因不單純，調出監視器影像發現是遭陳男放火而報案，南投地方檢察署檢察官偵查後提起公訴，南投地方法院依公共危險罪判陳男有期徒刑1年2月。

根據法院刑事判決書，陳姓男子7月17日下午6時許到南投市三興資源回收場欲販賣廢鐵等資源回收物品，遭回收場劉姓負責人拒絕，心生不滿的陳男隔天凌晨持不詳點火器具，點燃堆在回收場前的資源回收物，燒燬紐澤西護欄、塑膠箱等物品，警方事後循線查獲陳男。

陳男在法院準備程序時供稱：「我知道放火是不對的，我有吃安眠藥，但不致於有精神疾病，不用送精神鑑定，我當時放火燒紙箱是不對的，跟精神疾病沒有什麼關係」。因此，法院難以認為，被告因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識行為違法或欠缺辨識能力。

法官認為，陳男曾犯竊盜罪、強盜罪、強盜未遂罪，受有期徒刑執行完畢後，故意再犯此案，未戒慎警惕，竟只因遭拒收資源回收物品就放火，嚴重影響公共安全，涉公共危險罪「放火燒燬住宅等以外之他人所有物」，累犯，處有期徒刑1年2月。全案可上訴。