女傳簡訊給債主「死後穿紅衣去看你」 檢認定詛咒非恐嚇

康姓女子不滿蕭姓男子追討14萬元債務，傳簡訊給蕭男表示，如果她死了，「會天天穿紅衣，帶著貓去你床邊看著你」，蕭男提告康女為躲避債務，涉嫌恐嚇得利罪，台北地檢署認為，簡訊內容已超出康女控制範圍，只能算是詛咒，不構成恐嚇，予以不起訴處分。

蕭男提告指控，過去曾多次向康女催討債務，但康女常喊窮，甚至說自己的貓生病了，她都沒錢去救貓，表明沒錢可還，康女甚至發簡訊給蕭男說，揚言她如果死了，在死之前會上臉書，指名道姓寫出蕭男身分，讓大家知道是誰逼死她，且「我會天天穿紅衣，帶著貓去你床邊，看著你」。

檢察官勘驗康女所傳的簡訊，參酌實務上法律見解，恐嚇罪構成要件是以不法惡害告知他人，使他人心生畏懼。所謂的不法惡害，須是說這些話的人，可直接或間接支配掌握，如果是鬼怪神力、福禍吉凶等卜算或詛咒內容，康女說死後要穿紅衣去床邊，頂多算是詛咒，不符合恐嚇罪構成要件。