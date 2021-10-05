條子鴿影射謝長廷耍特權 神隱找律師赴警局

酈姓退休警察「條子鴿」涉犯社會秩序維護法。記者蕭雅娟／翻攝

酈姓退休警察「條子鴿」遭舉報在臉書發文，影射謝長廷耍特權，兒子闖紅燈被開單，警察回頭卻吃2申誡，涉犯社會秩序維護法，散布謠言，議題延燒多日，北市警察局士林分局今天二度傳喚條子鴿到案說明，條子鴿選擇神隱，委由議員侯漢廷服務處諮詢律師姜鈞，赴警局製作筆錄，全案將函送士林簡易庭裁罰。

酈姓退休警察「條子鴿」今年9月4日在臉書上發文，影射駐日代表謝長廷耍特權，時任行政院長時，其兒子闖紅燈卻嗆「你知道我爸是誰嗎？」警察開罰單後，吃2支申誡。

警察開單吞2支申誡，話題在上月延燒多時，北市議會向北市警局索取條子鴿從警期間，是否因態度不佳，被記2支申誡，9月6日警方透過公文系統正式回覆議會，「查酈員於本局服務期間，無因態度不佳之事由受懲處之紀錄」

隨後，立委莊瑞雄北區服務處執行長林延鳳，9月8日至士林分局舉報，條子鴿所為涉犯社會秩序維護法，散布謠言影響公共安寧。警局當時未第一時間找來在議員服務處的條子鴿說明，而是先確認其戶籍地，發通知給條子鴿，且在9月24日第一次傳喚未果，依程序二度傳喚。

今天上午10時許，條子鴿委由律師姜鈞赴警局說明，自己則持續神隱不願受訪。據悉，條子鴿臉書上的文章故事聲稱是「聽辦公室同事說的」似乎不是條子鴿的親身經歷。

不願具名的法界人士指出，涉犯社會秩序維護法第63條1項5款，散布謠言，足以影響公共之安寧，可處3日以下拘留或新臺幣3萬以下罰鍰，當事人找來律師出面，至少要花費上萬元「太不划算」。警界人士指出，社維法會找律師出面，大多是攸關店家是否被勒令歇業，與營業生計相關才會花錢找律師。