聯發科工程師泳後猝死 寒舍負責人蔡伯翰挨告獲不起訴

寒舍艾美酒店負責人蔡伯翰。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影

聯發科王姓工程師去年到台北市寒舍艾美酒店泳池游泳，突然覺得喘不過氣來，自行到池畔休息20分鐘後，請飯店人員協助就醫，沒想到急救無效，心肌梗塞死亡，家屬控酒店負責人蔡伯翰等9人延誤就醫過失致死；台北地檢署發現，因王男先拒絕就醫，沒人能預料之後的事，故對蔡伯翰等9人處分不起訴。

46歲王男台大電機系畢業後，又取得2個台大碩士，在聯發科工作前途一片看好，2020年7月29日晚間，王男持美國運通卡黑卡，到寒舍艾美的游泳池游泳，不幸發生猝死。

家屬指控，當時王男兩度向櫃台求救，卻沒進一步作為，導致延誤就醫，認為泳池救生員、飯店櫃台人員、經理、酒店負責人蔡伯翰等9人，都要為王男的死亡負責。

檢方調查，當時王男獨自在泳池內游泳後，自行爬到岸上，曾向服務人員表示需要一些食物、飲料來補充體力，當時服務人員看到王男似乎喘不過氣，曾詢問是否需要協助，但被王男婉拒。

20分鐘後，王男再跟服務人員表示，要去換衣服，希望酒店能有人陪他一起搭計程車去醫院，沒想到王男走出更衣室後，就在休息區突然倒地不起，等在一旁的服務人員趕緊叫119送醫，醫師宣告不治。

檢察官認為，救生員等酒店人員已注意到並表明可協助就醫，王男在第一時間拒絕，之後看來也把呼吸調整回來，還能主動表明要去醫院，沒有人能預判到之後王男會突因心肌梗塞暈倒，因此以罪嫌不足等理由，處分蔡伯翰等9人不起訴。