1支100元！中壢阿伯被控強賣天價冰淇淋 法官不罰

中壢黃姓男子賣冰淇淋1支100元，被消費者投訴強賣，經警方依社會秩序維護法送辦，但法院認為黃並無強賣行為，裁定不罰。 圖／記者翻攝 桃園黃姓男子日前在中壢兜售冰淇淋喊出「1支要價100元」，有消費者認為他獅子大開口、坐地起價，市議員也接獲投訴認為黃未標價、違反誠信，警方獲報依違反社會秩序維護法強賣行為移送；法院審理後認定黃並未強賣冰淇淋，而是買賣雙方未達合致，裁定黃不罰，可抗告。

中壢分局移送指出，黃男今年8月25日下午5點多在中壢區興光路10巷口，在未告知冰淇淋售價情況下，以100元價格向陳姓民眾兜售10顆裝冰淇淋1支，而強賣冰淇淋，認為黃觸犯社會秩序維護法第68條第3款之違序行為。

法院指出，社會秩序維護法68條第3款規定，強買、強賣物品或強索財物，處3年以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。而所謂「強賣」行為本不以達強暴、脅迫程度為其構成要件，亦不必達到使相對人行無義務之事程度，只要有妨害相對人賣賣物品之自由意志，有害社會秩序安寧即成立。

審理時黃男供稱，他賣的冰淇淋1顆10元，裝到甜筒裡面10顆，所以才買給陳男100元，且他冰淇淋1支成本要60元，賺40元油錢、工錢會太貴嗎？而且他沒逼陳買，是他自己來買的，太貴也是他講的，認為自己「沒有強迫他買」。

陳男則說，當天載太太、小孩經過巷口，在路旁看見有販售冰淇淋，他太太下車向老闆詢問價錢，但老闆只是不斷刨挖冰淇淋並問要幾支，最後告知「3支300元」，並稱他「一向都是這樣賣的」，他和太太不能接受，老闆就說不然3支200元好不好。

陳還說，他當時明確拒絕，但其中1支他已食用，就免予同意付這1支100元，另2支就退還，最後老闆就騎車離去。

法院認為，黃男並無強賣行為，也無陳明確表示不願購買後，仍以他法強迫使陳購買的情事。本件雙方就冰淇淋價格認知存在落差，但應透過交易習慣由當事人協商達成合致，不能因事後沒通共識，就謂出賣人有妨害相對人買賣物品之自由意志。

法院指出，本件中壢分局無以證明黃男有何強賣物品之行為，並已達危害社會秩序及安寧程度，裁定黃男不罰。