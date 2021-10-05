撿到皮夾送警反被控侵占15萬 檢審還「衰女」公道

黃女去年在統一便利商店揀到內有3000元的皮夾，前往派出所報案，未料失主陳姓商人竟稱少了現金4萬4000元、及價值10萬8000元的振興隨取卡，控告黃女涉嫌侵占，黃女辯稱這些財物根本無法塞進皮夾，檢察官採信將黃女予以不起訴處分；陳請求損害賠償，向黃女求償15萬2000元，法官對照陳於偵查中提皮夾同款樣式皮夾，與在法院所提皮夾款式不相符，判決陳敗訴。可上訴。

陳姓商人主張，他於去年7月16日，以提款機提款20萬元，並於同年7月22日購買統一便利商店2020振興隨取卡數張（價值合計108,000元），扣除飲料批貨款4萬5000元，尚餘現金4萬7000元，均放置於皮夾內。

去年8月8日下午，他在台中市區統一便利商店潭興門市購物，離去時忘記取走置放於櫃檯的皮夾，而為黃女拾獲。黃女未告知店員其發現他人遺失物，不顧該門市即位於台中市政府警察局旁，可就近送交申報遺失物，反擅自將皮夾攜出帶走，遲至當天傍晚才前往豐原警分局合作派出所報案。經原告報案取回系爭皮夾後，發現皮夾內僅餘現金3000元，其餘物品均遺失，原告損失達15萬2000元（現金4萬4千元、振興隨取卡價值10萬8千），請求損害賠償，向黃女求償15萬2千元。

黃女辯稱她非本地人，不知便利商店位於台中市政府警察局旁。案發當日她是因與健身房業務有約在即，拾獲皮夾後先行前往健身房赴約，離開後隨即前往派出所報案，相關行程均可查證。

黃女並稱，陳男雖稱皮夾內有現金4萬7000元及隨取卡數張，但這些財物如全數塞進皮夾，皮夾根本無法合起。且陳未證明自去年7月22日至同年8月8日間，均無其他花費，也未證明案發當時隨取卡均置於皮夾內。經陳男對她提起侵占告訴，經台中地檢署檢察官為不起訴處分確定。

法官認陳男於辯論庭當日，當庭提出內置4萬5000元現金的皮夾，以佐證皮夾確可容納4 萬7000元之現金，但黃女當庭否認該皮夾是她揀到的皮夾。而陳男於偵查中，自稱皮夾已丟棄而無法提出，於法院審理時卻改稱已尋回，且對照陳偵查中提出他所稱的皮夾，與於法院提出皮夾，款式不相符。