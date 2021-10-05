女房東張淑晶誣告判8年6月仍上訴 這件8月定讞先坐牢

女房東張淑晶犯使公務員登載不實罪，台灣高等法院判她8月徒刑定讞。資料照片。記者王宏舜／攝影

女房東張淑晶與合夥人黃鐸租下新北市一棟3層樓透天厝，卻隱瞞房東敲壞牆壁，隔成套房出租；房東找法院人員來要求收回點交，張女又找來人頭戶假裝房客並偽造租約，欺騙前往點交的法院人員。新北地方法院依使公務員登載不實罪判張婦8月徒刑，黃鐸、黃的員工張誌軒各7月、5月徒刑，其中張可以科罰金。3人上訴，台灣高等法院駁回定讞。

本案在8月17日時宣判，也是身纏多件訴訟的張淑晶近年來首件確定要入獄的案子。

黃鐸2014年7月向范姓女子承租新北市的房屋，先由張淑晶出資將房屋改建為隔間套房（1樓3間、2 樓5間、3樓3間），兩人再對外招攬房客收租獲利。因黃鐸沒付租金，范女2014年12月向新北地院訴請黃鐸返還房屋，2015年4月21日判決確定。

不過黃鐸拒不返還，且在范女以確定判決聲請遷讓房屋的強制執行期間，與張淑晶多次以提起再審、第三人異議之訴等方式拖延強制執行程序，繼續出租套房賺租金。

黃鐸、張淑晶將套房租給阮姓等越南籍、中國大陸籍房客，2017年新北地院民事執行處司法事務官到場進行強制執行欲點交房屋時，房客提出偽填載租賃期間的租約以及租約翻拍照片，主張有承租人自2014年間即占有使用，致使無法點交。

新北地院認為黃鐸、張淑晶明知范女2015年間即取得房屋的強制執行名義，竟為繼續出租房屋而偽造不實租約、阻撓點交，犯罪手段、動機惡劣。黃鐸2018年間有業務過失致死記錄，張誌軒2018年間有詐欺前科，分別判刑。

高院認為一審認事用法無違誤，駁回檢察官和張淑晶等人上訴定讞。

張淑晶另因租賃糾紛頻與房客訴訟，高院認為張婦是專業出租人，卻變造證據、對涉世未深的少年提告，去年12月23日以19件誣告罪改判為8年6月，詐欺、強制等得易科罰金部分維持1年2月徒刑。案件上訴最高法院中。