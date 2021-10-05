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國防部憲兵指揮部前督導長尾隨女同袍進廁所性侵遭訴
國防部憲兵指揮部前林姓士官督導長，今年初去酒吧飲酒，尾隨同袍女士官進廁所，告白不成，竟強吻及指侵對方得逞；台北地檢署比對證據與說詞後，依強制性交罪將林男起訴；林男事發後已被軍方汰除。
檢方調查，今年1月22日凌晨，林男前往營區附近酒吧時，巧遇其他營的官兵，隨即與對方喝酒閒聊，並與被害的女士官搭訕；幾杯黃湯下肚後，女方去上廁所，林男醉意尾隨女方進廁所，不顧女方的意願，強行「壁咚」對方，一手將女方控制在廁所牆邊。
女士官被林男突如其來的舉動嚇到，雖強力反抗，仍不敵林男身材優勢，遭強吻襲胸，甚至慘遭指侵得逞。女方事後立即向部隊反映並提告。林男偵訊時否認有性侵，反指女方與他靠得很近，看她眼神感覺對他有情意，所以趁誤會是「兩情相悅」。
檢方比對在場其他人證詞，不採信林男「兩情相悅」等說法，考量林男違反女方的意願，因此將林男起訴。
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