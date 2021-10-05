只穿內褲突遭海巡查緝隊搜索 女要求國賠40萬失敗
蔡姓女子不滿海巡署偵防分署台北查緝隊員到租屋處搜索時，自己只穿內褲，且指控上廁所還要被女警監視，嚴重侵害隱私權，提告請求國家賠償40萬元，台北地方法院簡易庭判蔡女敗訴，案件上訴，合議庭再判蔡女敗訴確定。
海巡偵防署台北查緝隊查緝員和警方去年3月8日持搜索票搜索犯毒品罪的王姓男子和蔡女同居的租屋處。蔡女主張，查緝元從租屋處後陽台闖入，害她受到極大驚嚇，且她當時只穿內褲，卻被要求等女警到場才能穿外褲，她上廁所時也被監視，使她感到極度屈辱。
蔡女認為，她並非搜索案件的當事人，海巡署偵防分署卻侵害她的隱私權，她從被搜索至今，日日生活於恐懼之中，夜夜難眠，請求國家賠償40萬元。
海巡署偵防分署抗辯，執行搜索勤務時，人員進入發現蔡女在廚房、身穿連身長版T恤居家服，沒有衣衫不整，無侵害隱私權的問題，因此蔡女要求到房間穿外褲時，才請她等女查緝員進入、陪同再加穿外褲，是為避免蔡女藏匿、湮滅違禁品或取得凶器。
法院簡易庭認為，根據法院勘驗結果，蔡女當時穿著可遮蓋臀部的長版T恤，沒有外露隱私處，又查緝員進入後約1分鐘，即開門讓女查緝員進入，陪同蔡女穿外褲、上廁所，過程未逾越比例原則，判蔡女敗訴。蔡女不服上訴，被台北地院合議庭駁回，全案確定。
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