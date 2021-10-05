選立委只為4選民按摩也是買票 高院：按摩能滿足人慾

台灣整復師聯盟工黨提名陳榮太角逐本屆新北市第一選區立法委員，但陳卻涉嫌聘整復師替4名選民免費按摩，變相買票。圖／取自台灣整復師聯盟工黨臉書 台灣整復師聯盟工黨提名陳榮太角逐本屆新北市第一選區立法委員，但陳卻涉嫌聘整復師替4名選民免費按摩，變相買票。新北地方法院考量對選舉影響不重，依公職人員選舉罷免法交付不正利益罪判他2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，接受6小時法治教育並褫奪公權4年。陳上訴，台灣高等法院駁回。

77歲的陳榮太在選舉中只拿到366票，而該選區選出的立委為拿到11萬9401票的國民黨籍洪孟楷。

陳榮太2019年11月間先在選區發放「立法委員參選人陳榮太」、「擁護全民健康 選舉時段免費民俗調理義整活動」、「懇請親朋好友前輩大家鼎力相助 * 賜教指導」等字樣的文宣，向轄區選民表示提供免費整骨按摩服務，尋求選民支持。

陳聘請一名整復師替楊姓、姚姓、劉姓、曾姓選民免費按摩，整骨按摩服務價值500元以上，其中楊、姚、劉分別被按了4次、2次、3次。而曾則是線民，他證實在被按摩時，競選服務處人員拜託要支持陳榮太。

新北地院認為陳榮太妨害選舉公平，但考量他坦承犯行、行求及交付不正利益人數只有4人，且他只獲得366票，對選舉影響不大，衡酌他每月僅有老人年金3500元收入，判他2年徒刑，緩刑5年。

陳榮太上訴，高等法院認為整骨按摩是足以滿足人慾望的服務，屬無形的經濟利益，是公職人員選舉罷免法所規定的「不正利益」，因陳認罪，減輕其刑。

高院指出，一審斟酌陳是一時失慮才犯法，犯後有悔悟之心，且年事已高，因此給予緩刑，判決妥適，但陳上訴請求縮短緩刑宣告、褫奪公權年限，高院認為沒有理由。