名醫江守山詐健保費被解雇 他不滿告新光醫院確定輸了

江守山。圖/本報資料照片 腎臟科醫師江守山任職新光醫院期間，拿44名他經營的公司員工健保卡「插單」，偽造病症並開立抽血、胃鏡、驗尿等檢驗單，讓員工免自費接受相關檢查，新光醫院2013年10月3日要求他「自動請辭」，逾期將終止專任主治醫師聘約關係。江提確認僱傭關係存在訴訟，一、二審均敗訴，最高法院駁回江的上訴，全案確定。

江守山提告主張，他從1992年起受僱於新光醫院，擔任專任主治醫師，但2013年卻被通知依院內醫師醫療品質審議小組會議決議，要求他於3日內自動請辭，否則將終止約聘關係。江否認新光醫院所指他在2013年8月7日、14日及28日替44位病患看診，卻製作病歷、開立檢查醫囑，違反醫師法的情事。

江認為會議程序有重大瑕疵，應該無效，且終止僱傭契約不符比例原則、解僱最後手段性原則，因此請求確認僱傭關係存在。

新光醫院抗辯，江守山和醫院之間為委任關係，並非僱傭關係，又江拿44名員工健保卡假製作病歷、開立檢查醫囑，違反醫師法，因此依民法和合約規定通知終止委任契約；若法院認定雙方為僱傭關係，因江違反醫師法，醫院也可依合約、勞基法等規定，終止僱傭契約，

一審判江守山敗訴，台灣高等法院二審認為，江守山對新光醫院的經營不負盈虧風險，而是提供勞務、支領報酬，新光醫院也以全民健康保險法受僱者身分申報江守山投保，新光醫院對專任主治醫師的出缺勤有管考權利，且可以對專任主治醫師懲處，如有重大違規或工作不力時，得終止契約，認定雙方的合約關係為僱傭關係，不是委任關係。

二審認為，江守山的助理分別在2013年8月7日、14日、28日，持在江經營的國際機能食品股份有限公司44位員工的健保卡集體掛號，江明知44位病患實際上多未到新光醫院看門診，卻分別製作44名病患的病歷、開檢查醫囑，違反醫師法。

高院批評江的行為將導致健保資源無端浪費，並可能使新光醫院遭健保局停約或受罰鍰處分，違反醫師法等規定情節重大，認為新光醫院終止僱傭關係合法，沒有違反比例、解僱最後手段性原則。案件上訴，最高法院駁回上訴，江守山敗訴確定。

刑事部分，江守山上月高院被依詐欺得利罪判5月徒刑，得易科罰金定讞。