員警多次偷竊同事財物 懲戒法院判休職1年

目前在金門縣警察局任職的盧姓員警，被控在新北市土城警分局任內多次偷竊同事財物。法院判處應執行1年2月徒刑，得易科罰金，緩刑5年確定。懲戒法院判處盧男休職1年。可上訴。

檢警調查，盧男現在是金門縣警察局金城分局金寧分駐所員警，他於民國107年7月至12月間任職新北市政府警察局土城分局期間，因缺錢花用，多次趁同事不注意之際，在派出所辦公室及寢室行竊財物多達15次，得手金額約新台幣5萬多元。

新北市警局督察室接獲檢舉後，去年2月將盧男從金門通知回台調查，詢後移送偵辦。新北地檢署依竊盜罪起訴盧男。

盧男在偵審中坦承犯罪，新北地方法院認定盧男犯竊盜8罪，判處應執行刑有期徒刑1年2月，緩刑5年，並接受30小時的法治教育，緩刑期間付保護管束。盧男未上訴，全案確定。內政部將盧男移送懲戒法院審理。

懲戒法院認為，盧男身為警察，竟多次在派出所辦公室內或其他警員寢室內竊取財物，所為破壞警政紀律，嚴重損害政府信譽，判決休職1年。全案可上訴。