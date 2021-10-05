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假借投資吸金2800萬元70多人受騙 公司負責人遭羈押

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

涉嫌投資詐騙的資產管理顧問股份有限公司，以兩岸停車場投資案為由，吸引民眾投資，還佯稱3年期滿可全額返還本金，投資期間保證支付投資人年息8%，近8年吸金高達2800萬元，70餘人受害，檢警日前展開調查並搜索該公司，查扣相關帳戶交易資料，並通知多人到案，公司負責人涉嫌違反銀行法、詐欺等罪，遭法院羈押禁見。

橋頭地檢署日前接獲，相關被害人提告涉嫌投資詐騙的資產管理顧問公司，以投資停車場名義，詐騙不特定民眾投入資金，於是檢方便聯合高雄調查站、台南市調查處及南部地區機動工作站等單位組成專案小組全力偵辦。

檢警於9月29日搜索該公司，查扣相關帳戶交易資料，並通知公司負責人45歲高姓男子、51歲趙姓女副總、46歲邱姓男業務副總、25歲高姓男助理等人到案說明。

經調查發現，該公司疑似自2014年6月起，陸續以「台灣停車場投資案」及「大陸湖南停車場投資案」名義，招募投資人投資，並佯稱投資期間3年，期滿後可全額返還本金，投資人於投資後2年內不得要求提前返還本金，投資期間保證支付投資人年息8%。

經檢方漏夜偵訊，高男涉犯銀行法違法收受存款、共同詐欺、組織犯罪防制條例等罪有串證及反覆實施詐騙之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；趙女、邱男、高男認無聲押必要，分別由檢察官諭知8萬、8萬及5萬交保。

檢方初估，僅台灣停車場投資案吸金金額即達2800萬元，被害人數更高達70餘人，且實際被害人數、詐得金額及流向，仍待專案小組清查。

日前檢方搜索，涉嫌投資詐騙的資產管理顧問股份有限公司，查扣相關帳戶交易資料，並通知多人到案，公司負責人涉嫌違反銀行法、詐欺等罪，遭法院羈押禁見。記者陳弘逸／攝影
日前檢方搜索，涉嫌投資詐騙的資產管理顧問股份有限公司，查扣相關帳戶交易資料，並通知多人到案，公司負責人涉嫌違反銀行法、詐欺等罪，遭法院羈押禁見。記者陳弘逸／攝影

詐騙 吸金

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