男持球棒敲打警察立牌 檢方依妨害公務聲請簡判
嘉義市羅姓男子今年8月間持球棒敲打路口的交通警示人形立牌，並將過程上傳社群平台，讓不特定人以共見共聞方式公然侮辱嘉義市警察局，檢方依妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑。
嘉義地檢署聲請簡易判決處刑書指出，27歲羅姓男子今年8月22日深夜駕車前往嘉義市世賢路3段與新民路口處下車，繼而持自備球棒，敲打嘉義市警察局設立於該處路口的交通警示人形立牌，導致人形立牌左肩上方有凹陷痕跡，不過，未達喪失立牌效用的毀損程度。
羅男還自行攝錄其敲打立牌過程影片，並將影片上傳至Instagram網路社群平台，讓不特定人以共見共聞方式公然侮辱嘉義市警察局。經員警執行網路巡邏時發現，並循線調閱監視錄影畫面追查羅男到案。
被告羅男到案矢口否認有侮辱公署的意思，辯稱當時因心情不好，又被那個看板（交通警示人形立牌）嚇到，才會輕輕敲打；後來覺得無聊才會上傳影片至網路社群平台，並沒有侮辱嘉義市警察局的意思。
檢方根據案發時監視錄影畫面及截圖、現場蒐證照片等證據佐證，認為被告羅男的供詞不足採信，因此，依妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑。
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