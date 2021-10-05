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被檢舉遲到早退 保全竟朝住戶眼睛狂噴13下酒精
桃園黃姓社區保全被檢舉遲到早退，呂姓住戶予以告誡勸說引發他不滿，保全竟持酒精朝呂的眼睛、臉部狂噴13下，呂痛到報警提告；法院根據雙方證詞、監視器畫面，發現黃連續朝呂眼睛噴酒精，還步步進逼，直接施以有形的強制力，依妨害自由罪判黃拘役20日，可上訴。
檢警調查，黃男在大園區某社區擔任保全，去年6月26日晚上7點多和呂姓住戶發生口角，竟然拿酒精朝呂的頭、臉及眼睛連續噴了13次，以此強暴方式妨害呂行使自由搭乘電梯上樓的權利。
審理時，呂使矢口認犯行，辯稱當時疫情嚴重，社區在門口、電梯都公告要酒精消毒才可以進入社區，因呂戴安全帽、口罩不知道他是誰，且呂一進來就咆哮「有病毒，我紅了，我要上樓解散住戶」等語，自己就告知「請消毒，不消毒請離開」，所以才朝他手噴酒精。
呂男證稱，當天從外面回來在大門遇到社區主委，對方說黃姓保全常遲到早退請他去勸說，當時他才和黃講完轉身要搭電梯，黃就失控拿酒精瓶靠近，並朝他眼睛狂噴，逼得自己只好先出電梯，不然怕會更慘。
呂還說，黃邊噴他酒精還變喊「出去、出去」，自己眼睛被噴到覺的刺刺的很不舒服，他不斷往後退試圖拍到黃手上酒精，但黃仍一直逼近繼續噴。
法院勘驗社區監視器，發現過程和呂男說法一致，且眼睛構造精細脆弱，酒精對眼睛有刺激性，若接觸恐造成角膜、結膜損傷發炎，或疼痛、流淚反應，黃對呂眼睛噴酒精，還步步逼近要他離開社區，是「直接對呂失以有形的強制力」，使呂感受到心理、生理上的強制。
法院認為，黃不思理性溝通，惡意朝呂噴灑酒精的粗暴行為，妨害他搭乘電梯上樓之自由，考量無前科、雙方已和解，依妨害自由罪判黃男拘役20日，得易科罰金。
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