醉男施暴豐原醫院急診室護理師 判處有期徒刑4月

張姓男子去年曾酒後受傷，到衛生福利部豐原醫院急診室就醫，治療過程對護理師不滿大聲咆哮「你老師是怎樣，很囂張」，也一度跳下床作勢要對護理師揮打，被趕到現場員警制止，台中地院醫療法判他徒刑4月，如易科罰金，1000元折算一日，緩刑2年。

去年6月有天晨4點58分，張姓男子因酒後被玻璃杯割傷，到豐原醫院急診室就醫，因對護理師提問等醫療業務執行過程心生不滿，大聲咆哮：「你老師是怎樣、很囂張」、「我不知道你這樣囂張」，並突然跳下床走近護理師舉手作勢揮打，雖立即遭該院保全人員制止及通報警方，仍使護理師心生恐懼致無法繼續在該院急診室執行檢傷醫療業務。

派出所接到豐原醫院通報後到場處理，豐原醫院依規定向台中市政府衛生局通報醫療暴力事件後，案經台中地檢署偵結，去年11月依醫療法第106條第3項以強暴及非法之方式妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌提起公訴；張男在法院開庭時，坦承犯行並與被害護理師達成調解及賠償，今年7月，台中地院刑事簡易判決，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1000元折算壹日，緩刑2年。

豐原醫院政風室今天呼籲， 到醫院急診室就醫民眾，理性遵守急診檢傷及詢問TOCC之流程，讓醫事人員從事醫療業務時，不會有所恐懼或遭受影響，保障全民安定有序健康醫療權利。