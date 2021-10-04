「你們導師是廢物」生物老師在學生面前罵 判罰5千元

新北市某國中的林姓生物老師去年在課堂上，認為一名學生不專心，將他叫到講台前，更罵他「你們導師是廢物，你現在行為跟他一樣」，導師不滿被辱，對這名林姓教師提告公然侮辱。新北地方法院依公然侮辱罪，判罰5千元，得服勞役5天，可上訴。

判決指出，這名42歲的林姓生物老師去年4月間授課時，認為班上一名學生不專心，林姓老師要求學生到講台前了解狀況，學生表示之後會再跟導師說明，不料，林師突然大怒說：「你們導師是廢物，你現在行為跟他一樣。」

導師聽學生說明此事後，不滿被羞辱，對林師提告。學生父親認為林師行為失當，也在案發後向新北市教育局投訴。