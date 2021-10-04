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解開感覺受體之謎 兩位諾貝爾醫學獎得主都有台灣淵源

強化法官國安案件專業知能 司法院：保衛國家安全

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

我國高科技產業營業秘密遭侵害事件時有所聞，也威脅國家安全，司法院法官學院2020年起開設國安課程研習會，加強法院對營業秘密、數位科技、國安案件認知。司法院表示，規劃今年持續辦理，希望讓法官理解國安案件的特點和重要性，提升裁判品質、保衛國家安全。

去年開設的「現代科技與國家安全研習會」，課程包括「營業秘密案件保護」、「反滲透法及國安法制研討」、「國安案件特點分析與案例介紹」、「網路駭客入侵與電腦犯罪」、「數位鑑識」等五大面向，其中高科技產業營業秘密的安全問題，也深度討論。

司法院表示，國家安全相當重要，國安案件也為國人矚目，將持續關注此議題，規劃相關訓練課程，強化法院對國安議題的專業知能。

法務部日前宣布擬將涉及國家安全的營業秘密案件比照內亂、外患罪，改由高檢署偵辦；但學者和律師都認為，無論交由哪一個審級偵辦，增加司法官專業能力才是重中之重。

司法院表示將持續關注國安議題，規劃相關訓練課程，強化法院對國安議題的專業知能。記者王宏舜／攝影
司法院表示將持續關注國安議題，規劃相關訓練課程，強化法院對國安議題的專業知能。記者王宏舜／攝影

國安法 司法院 法務部

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