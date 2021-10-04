蔡英文論文案外案 彭文正怒告法官求償200萬並道歉

媒體人彭文正為確定蔡英文博士學位的真實性，向法院提訴訟，但他不滿一審法官張詠惠未經實質審理，也未在判決中詳實記載自身主張，即將判決公告在法院、司法院網站，另指張協助製發新聞稿，侵害他的名譽權和訴訟權，向張求償200萬元並在四大報刊登道歉啟事。

彭文正多次質疑蔡英文博士學位，為確定論文真偽，他提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審判彭文正敗訴，二審認為一審程序有瑕疵，廢棄原判決發回更審，台北地方法院更一審仍由張詠惠承審，案件仍在審理中。

台北地方法院今開庭審理，彭文正、張詠惠皆委任律師到庭；彭文正委任律師指出，因張詠惠已做出實體判決，適用一事不再理原則，彭文正浪費時間、精力提上訴，才獲得台灣高等法院判決廢棄發回、保證審級利益，因此認為張侵害彭的審級利益。

彭的律師表示，事實上張詠惠沒有開庭或要求讓彭文正有舉證機會，彭花律師費、時間上訴第二審，造成財產及非財產上的損害，另除民事訴訟外，彭也有提刑事訴訟，自訴張詠惠偽造文書、妨害名譽等罪嫌。

他也認為，張詠惠在蔡英文答辯前，就做出判決，也未依民事訴訟法規定行使闡明權，明顯捨法條明文規定於不顧，認為張有違法的故意；另提出台北地院去年1月15日的新聞稿，主張張在新聞稿發布之前，刻意提前提供判決底稿和摘錄判決理由給上級長官，供媒體報導使用，認為張有主觀惡意。

張詠惠委任律師指出，張在判決中沒有逐字記載彭文正主張，但已依法官職權節錄要旨，也依心證做成判決。再者，判決全文沒有任何不雅或詆毀彭的字詞，因此張並無侵害彭的名譽權。