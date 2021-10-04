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投資停車場詐騙2800萬 橋檢訊後1人聲押

中央社 / 高雄4日電

高姓男子假藉資產管理顧問公司名義，以投資停車場名義詐騙吸金。橋頭地檢署偵辦有70多人受騙、詐騙金額達2800多萬元，依銀行法起訴，高男經向橋頭地院聲請羈押禁見獲准。

橋檢接獲被害人提告，指揮調查局航業調查處高雄調查站、台南市調查處及南部地區機動工作站等單位組成專案小組偵辦。檢調9月29日搜索這家資產管理公司，查扣相關帳戶交易資料，並通知45歲的高男到案，另有公司副總、助理等3人一併到案說明。

專案小組調查發現，高男等人疑自民國103年6月起，陸續以台灣、中國湖南等地投資停車場名義，招募投資人投資，佯稱投資期間3年，期滿後可全額返還本金，投資人投資後2年內不得要求提前返還本金，投資期間保證支付投資人年息8%。

檢調初估僅台灣停車場吸金金額即達新台幣2800萬元，被害人數達70多人，實際被害人數、詐騙得手金額及流向仍待進一步清查。全案訊後依銀行法、詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌法辦。

檢方以高男有串證及反覆實施詐騙之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。至於公司趙姓女副總等3人無聲押必要，分由檢察官諭知8萬、8萬及5萬交保。

橋檢呼籲投資人循正當合法管道投資理財，對於以各種強調保證獲利、高報酬，只需拉下線、商品虛化投資方案需謹慎進場，勿輕信不法分子投資術語，以免血本無歸，甚而誤觸法網。

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