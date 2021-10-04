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她PO疫情援助1家5萬元遭移送偵辦 法官：惡作劇不罰

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

黃姓女網友在臉書PO疫情期間政府補助每個家庭5萬元的訊息，依社會秩序維護法移送法辦。台北地方法院認為，黃女貼的訊息點閱後，出現黑猩猩比中指搞笑貼圖，她PO文用意為戲謔，無關造謠，裁定不罰。可抗告。

台北市警察局中山分局移送說，黃女2021年4月26日上午透過手機上網，在臉書上張貼「4月26日新聞快報。由於疫情的關係，政府決定幫助國民，無條件每個家庭將會提供援助。援助金可達50000元台幣，連續3個月」。

訊息還指「網址給你們，不用謝，申請詳情如下」等，黃女的訊息與實際不符，影響公共安寧，涉散布謠言，影響公共安寧，因此移送裁罰。

黃女否認造謠，辯稱訊息的連結點進去，是一個黑猩猩比中指搞笑貼圖，她純粹只是為了讓關注她臉書的人放鬆，沒有意圖散布不實訊息的意思。

法官認為，黃女張貼訊息時，值新冠肺炎疫情期間，她的行為欠思慮，不過，民眾如要了解援助金的內容，需點開連結，連結開啟呈現黑猩猩比中指的貼圖，可見，訊息應是以圖片為戲謔之用。

裁定書指出，一般民眾開啟連結當下，可立即發覺為惡作劇連結，並非政府機關的公告網頁，不足引起閱覽者心生畏懼或恐慌，裁定黃女不罰。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

貼圖 疫情 新冠肺炎

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