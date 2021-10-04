超商寄貨搞丟名牌包 法院判賠1000元

經營網拍的張姓女子透過超商寄給客戶名牌包，過程中包裹遺失，張女向超商求償。士林地方法院審理後，認為運送契約中已提到賠償上限新台幣1000元，判賠1000元。可上訴。

判決指出，張女經營網路拍賣，她主張日前透過萊爾富超商店對店寄送PARDA 麻將包給買家，過程中疑因物流司機的疏失，導致包裹遺失，向法院提起損害賠償訴訟，向萊爾富索賠。

萊爾富則指出，公司在官方網頁上的線上寄件托運條款有提到，「貴重物品、價值超過1000元之貨品等，運送人得拒絕受理運送」、「因貨品遺失所產生損失，運送人之賠償責任限度額為1000 元」，線上委託萊爾富運送的寄件人（包括張女）必須勾選同意 ，才會受託運送。

法官審理後指出，萊爾富在接受託運前，已明確告知張女勿使用公司的物流系統寄送貴重物品，並將其因運送疏失而應負的單位賠償責任上限約定為1000元，且寄件人必須同意該約款，被告才會同意受託運送。

法官認為，依民法第639條第1項規定與說明，難認萊爾富的定型化運送契約條款有對消費者顯失公平之處，或有其他應為無效之情形，判決萊爾富僅須賠償張女1000元。全案可上訴。