快訊

發現溫度和觸感的受體 美國2學者獲諾貝爾醫學獎

超商寄貨搞丟名牌包 法院判賠1000元

中央社 / 台北4日電

經營網拍的張姓女子透過超商寄給客戶名牌包，過程中包裹遺失，張女向超商求償。士林地方法院審理後，認為運送契約中已提到賠償上限新台幣1000元，判賠1000元。可上訴。

判決指出，張女經營網路拍賣，她主張日前透過萊爾富超商店對店寄送PARDA 麻將包給買家，過程中疑因物流司機的疏失，導致包裹遺失，向法院提起損害賠償訴訟，向萊爾富索賠。

萊爾富則指出，公司在官方網頁上的線上寄件托運條款有提到，「貴重物品、價值超過1000元之貨品等，運送人得拒絕受理運送」、「因貨品遺失所產生損失，運送人之賠償責任限度額為1000 元」，線上委託萊爾富運送的寄件人（包括張女）必須勾選同意 ，才會受託運送。

法官審理後指出，萊爾富在接受託運前，已明確告知張女勿使用公司的物流系統寄送貴重物品，並將其因運送疏失而應負的單位賠償責任上限約定為1000元，且寄件人必須同意該約款，被告才會同意受託運送。

法官認為，依民法第639條第1項規定與說明，難認萊爾富的定型化運送契約條款有對消費者顯失公平之處，或有其他應為無效之情形，判決萊爾富僅須賠償張女1000元。全案可上訴。

萊爾富超商 麻將

延伸閱讀

年輕女打微晶瓷竟毀容、眼神經麻痺 醫美醫師判賠38萬

萊爾富「國際咖啡日」大美式3杯100元 指定飲品第2件7折

萊爾富預訂、領取紙本振興五倍券　指定咖啡買1送1、加碼送滿額購物金50元

萊爾富推「樂樂券」限時優惠！消費滿額送20元購物金

相關新聞

交通違規收萬元罰單遭吊照 她喊冤上班怎分身？獲撤單

洪姓女子2018年11月被控多次違規，收到交通局寄來的裁決書後，發現一連被警方依紅燈右轉、拒檢逃逸、駕駛非駕照種類車輛開...

孩子誰的？婚後分居1年多未做愛 離婚後他戶口突冒1子

林姓男子去年8月和元配李女離婚，今年4月他到戶政事務所申請戶籍謄本時，意外發現自己戶籍上多了一名「長子」，由於他與前妻離...

她PO疫情援助1家5萬元遭移送偵辦 法官：惡作劇不罰

黃姓女網友在臉書PO疫情期間政府補助每個家庭5萬元的訊息，依社會秩序維護法移送法辦。台北地方法院認為，黃女貼的訊息點閱後...

9570填寫4570！監獄替代役代收保管金 暗槓5000元涉貪汙

基隆市黃姓男子在基隆監獄戒護科服替代役，向新入所的周姓收容人收取9570元。他在存入保管金存摺前涉嫌暗槓5000元，並把...

翁茂鍾社會勞動造假行刑權時效消滅 高檢：造假更惡劣

佳和集團前董事長翁茂鍾因炒股被判刑一年，檢察官准予易服社會勞動，但台南市警麻豆分局官田分駐所官警卻包庇翁提早完成。檢方撤...

保母摔傷男嬰腦出血 一家三口反告家屬違反個資

商姓保母在2019年因吃益生菌急著上廁所，涉嫌摔6個月大的男嬰，致腦出血引發癲癇，半夜緊急開刀縫了近20針。商女自稱，身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。