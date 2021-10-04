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9570填寫4570！監獄替代役代收保管金 暗槓5000元涉貪汙

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市黃姓男子在基隆監獄戒護科服替代役，向新入所的周姓收容人收取9570元。他在存入保管金存摺前涉嫌暗槓5000元，並把金額9570元改成4570元。周在拿到存摺時發現數字不對，向獄方反應，黃男犯行才曝光。基隆地檢署偵結，依違反貪汙治罪條例罪嫌起訴黃男。

起訴書指出，黃男在基隆監獄服替代役期間，負責協助戒護科內勤管理員處理業務，工作包括代收新收收容人的保管金。

黃男去年10月13日下午在監獄中央台，向周姓收容人收取9570元後，先在金錢保管登記簿上登載收取「9570」，再由周當場簽名及捺印。黃後來趁人不注意，把5000元占為己有，再把金錢保管登記簿上的9570更改為4570，交由不知情的總務科人員在獄政管理系統，填載周姓收容人攜入4570元。

周姓收容人拿保管金存摺時，發現少了5000元，立刻向獄方反映。黃男察覺事跡敗露自白犯罪，並與周簽立和解書，賠償周5000元。

檢察官認為，黃男在監獄服替代役，依法令從事公共事務而具有法定職務權限，屬於授權公務員。私吞周姓受刑人保管金行為，涉犯貪汙治罪條例侵占職務上持有的非公用私有財物罪，以及刑法公文書登載不實、使公務員登載不實準文書罪，依法起訴。考量黃男犯罪後自首，侵占金額在5萬元以下，又已賠償，堪認繳回全部犯罪所得，請法官減輕其刑。

基隆市黃姓男子在基隆監獄戒護科服替代役時，暗槓入所收容人的5000元保管金。基隆地檢署偵結，依違反貪汙治罪條例罪嫌起訴黃男。記者邱瑞杰／攝影
基隆市黃姓男子在基隆監獄戒護科服替代役時，暗槓入所收容人的5000元保管金。基隆地檢署偵結，依違反貪汙治罪條例罪嫌起訴黃男。記者邱瑞杰／攝影

基隆 監獄 公務員

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