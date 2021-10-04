翁茂鍾社會勞動造假行刑權時效消滅 高檢：造假更惡劣

佳和集團前董事長翁茂鍾因炒股被判刑一年，檢察官准予易服社會勞動，但台南市警麻豆分局官田分駐所官警卻包庇翁提早完成。檢方撤銷翁易服社會勞動案，翁聲明異議，台灣高等法院認為本案行刑權時效已於2018年間完成，上月10日裁定檢方執行指揮應撤銷。台灣高等檢察署不服，已提抗告。

高檢署表示，高院認為本件7年行刑權未執行而消滅，但是本件緣於檢察官是對翁茂鍾起訴後，核准執行易服社會勞動，並非「未執行」。高檢署指出，翁茂鍾因造假而未完成社會勞動，對比行刑權法律規定的停止執行事由，此行為比逃匿者更嚴重、惡劣，因此翁造假期間應計入「行刑權時效停止期間」，使本件無逾7年行刑權。

本案起因翁茂鍾違反證券交易法，分別遭判6月、5月、2月徒刑，合併執行1年確定，該案由台南地檢署代執行；南檢執行科核准易服社會勞動，原刑期366日折算應履行2196小時，以2012年1月3日起算。

但翁當時藉曾任台南縣警友會理事長身分，指定鄰近的官田分駐所作執行機關，分駐所副所長楊博賢指示值班警員在工作日誌「執行督導」欄位簽名或核章，短短9月就做完2196小時社會勞動。南檢觀護人在同年10月30日認為翁茂鍾已履行完畢，簽請結案。

南檢今年發現翁的社會勞動內容、時數造假，依使公務員登載不實罪起訴，台南地院9月7日判他2年2月徒刑。執行檢察官6月間以視訊方式告知在押的翁茂鍾將撤銷社會勞動處分，重行發監執行，並認定翁履行的社會勞動只有10小時，折算刑期2日，還要執行364日。

高等法院認為原確定判決宣告刑為6月、5月、2月，行刑權時效期間應依各宣告刑計算，依刑法規定，宣告1年未滿有期徒刑者為7年。

高院認定行刑權時效從2011年10月24日確定日起算，雖因翁「造假」而未實際執行社會勞動，執行時數也難以認定，但不論依南檢起訴書所認定的「自始並未實際執行」，或依指揮執行書所認定的「本案已經執行1日或已經執行2日」，行刑權時效都已於2018年間完成。高院指出，行刑權時效期間長短與停止事由的規範，屬立法政策，司法機關應予以尊重。