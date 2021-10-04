孩子誰的？婚後分居1年多未做愛 離婚後他戶口突冒1子

林姓男子去年8月和元配李女離婚，今年4月他到戶政事務所申請戶籍謄本時，意外發現自己戶籍上多了一名「長子」，由於他與前妻離婚前至少有1年多沒有「做人」，這才驚覺早在離婚前他就被「戴綠帽」，氣得向前妻求償50萬元，一審判李女要賠林男5萬，他不服上訴，高等法院高雄分院認為，李女在還沒離婚前與外人懷孕產子，5萬元賠償過低，改判李女應賠25萬元較為適當。

判決指出，林男、李女2019年3月結婚，林男在夜市擺攤負起家計重任，但兩人婚後常因各種大小事情發生爭執，使得感情基礎日益薄弱，婚後不到半年就分居，去年8月27日兩人和解離婚，結束這段僅1年半的夫妻感情。

去年12月2日，離婚不到4個月的李女產下1子，根據民法規定回推受孕期還在兩人未離婚前，因此生父便被登記為林男。

今年4月，林男跑到戶政事務所申請戶籍謄本，發現名下無端冒出一名「長子」，林男回推兩人相處時間，認為前年8月他與前妻分居開始就從未「做人」，怎可能還會懷孕生子？因此根據民法的受孕期回推，認定孩子不可能是他的種，懷疑孩子是老王A男所有，氣得林男向兩人提告求償50萬元。

一審法官認為李女侵害到林男配偶權，判她要賠償前夫5萬元，老王A男則免賠，林認為賠償金額過低，不服上訴二審，李女在法院審理時反駁，稱她雖然分居後與A男認識，但兩人只是一般朋友，並沒有交往，而且她跟林男分居後，夫妻關係早已名存實亡，並沒有侵害到他的權益。

二審合議庭法官調查，發現林男、李女兩人最後一次性行為是前年8月11日，但去年12月產下的長子，回推受胎期應為去年2月至6月，可見這名幼兒不是兩人在8月11日那次性行為後所懷孕，而李女也提不出他與林男在去年2月至6月還有性行為的證據，因此認定長子並非與林男所生。