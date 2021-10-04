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交通違規收萬元罰單遭吊照 她喊冤上班怎分身？獲撤單

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

洪姓女子2018年11月被控多次違規，收到交通局寄來的裁決書後，發現一連被警方依紅燈右轉、拒檢逃逸、駕駛非駕照種類車輛開罰，不僅挨罰1萬5900元、記違規點數8點，還被吊扣駕照。洪女喊冤，稱當天她在小港上班，怎可能分身跑到博愛二路？提行政訴訟為自己爭權益。後來法官發現警方違規證據不足，撤銷洪女罰單

判決指出，2018年11月30日上午７時許，警方發現洪女名下的一輛機車，行經博愛二路、明誠二路口，卻趁紅燈時直接右轉，而且面對員警稽查還不理會，後來員警依職權逕行舉發，依據車籍資料查到機車為洪女所有，認為洪僅有普通輕型機車駕照，卻騎普重機，因此送出重罰，還吊扣洪女駕照。

洪女早在2012年就將戶口從台中遷往高雄，但未到監理單位辦理變更登記，使得罰單第一時間寄到原本戶籍地，沒辦法在第一時間主張自己不是實際違規的騎士。

後來洪女收到交通局寄來的裁決書後，才發現自己因違規遭到重罰，提訴喊冤稱當天她人在小港上班，不可能同時間「分身」跑到博愛二路，而且員警罰單，都沒有當天違規影像或拍照記錄，怎麼證明她違規？

高雄地方法院審理時，法官檢視警方所提的罰單內容，發現罰單上並未檢附洪女違規紀錄、照片，而警方、台中市交通局所提的舉發通知單、裁決書、函覆公文等都是事後填製，並未有足夠證據證明洪在當天有罰單所描述的違規行為，因此認為洪無違規事實，裁定車銷罰單。

洪姓女子被控多次違規，卻發現當天她人在小港上班，不可能分身至他處，後來法官發現交通單位無違規照片佐證，因此判撤罰。翻攝自Google Map
洪姓女子被控多次違規，卻發現當天她人在小港上班，不可能分身至他處，後來法官發現交通單位無違規照片佐證，因此判撤罰。翻攝自Google Map

罰單 駕照

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