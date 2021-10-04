保母摔傷男嬰腦出血 一家三口反告家屬違反個資

商姓保母在2019年因吃益生菌急著上廁所，涉嫌摔6個月大的男嬰，致腦出血引發癲癇，半夜緊急開刀縫了近20針。商女自稱，身體柔軟度軟Q、沒有摔小孩，士林地方法院一審依修正前業務過失傷害罪判處4月徒刑，上訴中。男嬰母親陳女日前在臉書、PTT爆料，公布商姓保母一家人的照片、個資，反遭保母提告，士林地檢署偵結，對於洩漏潘姓丈夫、女兒個資部分起訴。

起訴指出，男嬰母親陳姓女子涉嫌在2019年7月25日起，在臉書、PTT等處，以3個暱稱張貼商姓保母一家三口的姓名、照片、住處等個人資料，還標記「惡質保母和她老公」「請問有網友認識她嗎，媽媽是虐嬰保母」等語，商及潘姓丈夫、女兒3人提告陳女違反個資法。

檢察官認為，陳女張貼商姓保母個資部分，不起訴處分，但在網路上10度洩漏潘姓父女2人個資，則涉違反個人資料保護法，非公務機關違反利用個人資料罪嫌，依法起訴。

全案起源於，50多歲商姓保母在2019年5月起，日托照顧男嬰，卻因服用益生菌急著上廁所，涉嫌男嬰放在，未小心固定頸、頭部並緊貼床墊放下男嬰，男嬰與床墊有相當距離，男嬰頭部多次撞擊，致硬腦膜下出血、視網膜出血等傷害，同年月21日晚上6時許，商姓保母發現床鋪上的男嬰翻白眼、失去意識，隨即送醫急救，事後家屬在網路爆料，揭開疑似虐兒事件，男嬰腦出血引發癲癇，半夜緊急開刀，縫了近20針。