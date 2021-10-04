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線民腰間插假槍裝警察 騙2妙齡女個資供詐團用被逮

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子曾經協助第五警分局誘捕偵查毒品案件，但他為了騙取民眾個資，涉嫌在去年2月間，在一家燒烤店內，佯稱是刑警辦案，拜託店內吃燒烤的2名妙齡女提供身分證、存摺，以讓他得以緝捕詐騙集團，期間張還亮出腰際的玩具槍，2女不疑提供證件、存摺影本，直至去年5月間，2女被台北市警局通知協助調查，才知個資被冒用，警方循線查緝張到案，台中地院審結，依僭行公務員職權罪，判刑3月，得易科9萬。

判決指出，張姓男子在去年2月間，曾提供線索給台中市第五警分局四平所，協助誘捕偵查毒品案件，但張藉由此機會，在去年2月23日假冒自己是辦案的刑警，在北區益民商圈的一家燒烤店，向2名當時在店內吃宵夜的妙齡女子謊稱，他正在與毒犯通話，需要一名女子佯裝是購毒者，跟毒犯接洽，期間張將手機拿給其中一名妙齡女接聽，還亮出腰際的玩具槍，兩女不疑，信以為真。

張姓男子隨後詢問二女願不願意配合警方偵辦詐欺案件，二女也同意加入，張成立手機通訊軟體LINE群組「打擊犯罪人人有責」並邀林姓、李姓女子加入，張在隔天要求二女提供身分證、存摺影本，二女也都配合，傳送相關證件影本給張。

二女在去年5月18日接獲台北市警局內湖警分局電話，稱二人涉嫌詐欺案，需要到案說明，二女才知證件影本遭張盜用，向台中市第二警分局報案。

台中地院審結，認定張姓男子涉嫌僭行公務員職權罪，且過去曾涉竊盜罪遭判刑，視為累犯加重其刑，判刑3月，得易科9萬元，可上訴。

台中市張姓男子在去年初時，涉嫌假冒刑警，騙取2名女子的身分證、存摺影片，台中地院判他3月徒刑。圖／報系資料照
台中市張姓男子在去年初時，涉嫌假冒刑警，騙取2名女子的身分證、存摺影片，台中地院判他3月徒刑。圖／報系資料照

台中市 公務員

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