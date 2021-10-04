台大泳池紛爭罵「小心我會打人」泳客不怕男獲不起訴

北市一名李姓男子在台大體育館游泳時，遭金姓男子出言稱：「你滾出去」、「你他媽的」、「小心我會打人」，因而提告公然侮辱及恐嚇罪。台北地檢署調查後，認為是口頭禪，且當時李男沒有感到畏懼，日前依罪嫌不足，給予不起訴處分。

檢方調查，今年4月27日下午3點許，在北市大安區羅斯福路四段的國立台灣大學體育館地下1樓游泳池旁，金姓男子對李姓男子出言稱：「你滾出去，你不懂規矩不要游」、「你上來，你小心我會打人」、「你他媽的，你到底懂不懂」等語。

李姓男子認為這些言論足以貶損他名譽，並使他心生畏懼，因此提告金姓男子涉恐嚇及公然侮辱罪。據了解，金男否認犯行，辯稱他沒有辱罵對方，是一時口頭禪，且沒有恐嚇對方的言詞，雙方當時爭吵一陣子。

檢方勘驗現場監視畫面翻拍擷取照片，查出兩人當時發生爭執，時間長達數分鐘，是堪認金男是因主觀上產生對李男不滿情緒，進而為該情緒性言語，其用詞固有不當，惟並非意在貶抑李男的人格，純屬抒發其當下不滿情緒。

除此以外復未有其他辱罵或不雅言語，並未再為進一步的漫罵。參酌一般社會認知的語言使用習慣，即純屬常用以表達發話者憤怒、驚異情緒的發語詞或口頭禪，遑論「他媽的」一詞在客觀上也未達使見聞者對於李男產生負面形象之虞。

也即不足以貶損李男的社會評價；自不得僅因金男此處用詞粗鄙，致李男見後心生不悅，即讓金男負擔公然侮辱罪責。至於恐嚇部分，檢方查出，兩人彼此爭吵，你來我往，且於金男離開後，李男仍在場游泳停留20分鐘。