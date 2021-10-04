首例！通姦除罪化釋憲人刑事無罪 卻想向國家求償被駁回

林姓人夫5年前和已婚的鍾姓女子在汽車旅館發生性關係，被依通姦罪判4月徒刑，得易科罰金定讞，他不服聲請釋憲，司法院大法官去年宣告通姦罪違憲，經檢察總長提非常上訴後，獲判無罪確定。林聲請刑事補償，要求加倍已繳罰金金額作為補償，最高法院認為林並非沒有通姦而無罪，駁回聲請，此為釋憲後的首例。

林2016年1月9日上午9時許和鍾女到高雄市某汽車旅館嘿咻，事後鍾女丈夫夥同友人、警察到場抓姦，當場發現使用過的衛生紙，經鑑定驗出林、鍾女的DNA。

林否認通姦，但法院認為他、鍾女只為滿足私慾而破壞家庭、婚姻和諧，依通姦罪判林4月徒刑，鍾女3月徒刑，得易科罰金定讞。林不服聲請釋憲，司法院大法官去年5月29日作成釋字第791號解釋，宣告刑法通姦罪違憲立即失效。

檢察總長為林提非常上訴，最高法院改判林無罪確定。林再聲請刑事補償，要求他已繳的罰金金額加倍作為補償；最高法院認為，林並非因為沒有通姦才獲判無罪，與刑事補償立法意旨「因國家實現刑罰權之公共利益結果，致個人基本權利受有特別犧牲之損害或危險」不同，駁回聲請。