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首例！通姦除罪化釋憲人刑事無罪 卻想向國家求償被駁回
林姓人夫5年前和已婚的鍾姓女子在汽車旅館發生性關係，被依通姦罪判4月徒刑，得易科罰金定讞，他不服聲請釋憲，司法院大法官去年宣告通姦罪違憲，經檢察總長提非常上訴後，獲判無罪確定。林聲請刑事補償，要求加倍已繳罰金金額作為補償，最高法院認為林並非沒有通姦而無罪，駁回聲請，此為釋憲後的首例。
林2016年1月9日上午9時許和鍾女到高雄市某汽車旅館嘿咻，事後鍾女丈夫夥同友人、警察到場抓姦，當場發現使用過的衛生紙，經鑑定驗出林、鍾女的DNA。
林否認通姦，但法院認為他、鍾女只為滿足私慾而破壞家庭、婚姻和諧，依通姦罪判林4月徒刑，鍾女3月徒刑，得易科罰金定讞。林不服聲請釋憲，司法院大法官去年5月29日作成釋字第791號解釋，宣告刑法通姦罪違憲立即失效。
檢察總長為林提非常上訴，最高法院改判林無罪確定。林再聲請刑事補償，要求他已繳的罰金金額加倍作為補償；最高法院認為，林並非因為沒有通姦才獲判無罪，與刑事補償立法意旨「因國家實現刑罰權之公共利益結果，致個人基本權利受有特別犧牲之損害或危險」不同，駁回聲請。
最高法院認為，刑事補償法雖規定依再審、非常上訴或重新審理程序裁判無罪者可請求國家補償，但通姦罪是被大法官宣告違憲而失效，不代表被告「沒有做這些事」，不能聲請補償。
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