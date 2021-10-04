快訊

直播／防疫放寬新制今公布 指揮中心下午2時說明

見光死的《潘朵拉文件》？普亭情婦＆梁振英的海外密帳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首例！通姦除罪化釋憲人刑事無罪 卻想向國家求償被駁回

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

林姓人夫5年前和已婚的鍾姓女子在汽車旅館發生性關係，被依通姦罪判4月徒刑，得易科罰金定讞，他不服聲請釋憲，司法院大法官去年宣告通姦罪違憲，經檢察總長提非常上訴後，獲判無罪確定。林聲請刑事補償，要求加倍已繳罰金金額作為補償，最高法院認為林並非沒有通姦而無罪，駁回聲請，此為釋憲後的首例。

林2016年1月9日上午9時許和鍾女到高雄市某汽車旅館嘿咻，事後鍾女丈夫夥同友人、警察到場抓姦，當場發現使用過的衛生紙，經鑑定驗出林、鍾女的DNA。

林否認通姦，但法院認為他、鍾女只為滿足私慾而破壞家庭、婚姻和諧，依通姦罪判林4月徒刑，鍾女3月徒刑，得易科罰金定讞。林不服聲請釋憲，司法院大法官去年5月29日作成釋字第791號解釋，宣告刑法通姦罪違憲立即失效。

檢察總長為林提非常上訴，最高法院改判林無罪確定。林再聲請刑事補償，要求他已繳的罰金金額加倍作為補償；最高法院認為，林並非因為沒有通姦才獲判無罪，與刑事補償立法意旨「因國家實現刑罰權之公共利益結果，致個人基本權利受有特別犧牲之損害或危險」不同，駁回聲請。

最高法院認為，刑事補償法雖規定依再審、非常上訴或重新審理程序裁判無罪者可請求國家補償，但通姦罪是被大法官宣告違憲而失效，不代表被告「沒有做這些事」，不能聲請補償。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

通姦罪 司法院 大法官

延伸閱讀

曾打過疫苗 美國大法官卡瓦納確診新冠肺炎

繼續合作！廠商為7千萬工程款吵13年 最高法院調解成功

最高法院調解新制 終結纏訟13年民事案件

整形名醫性侵女顧問最高法院判關4年定讞 今發監

相關新聞

線民腰間插假槍裝警察 騙2妙齡女個資供詐團用被逮

台中市張姓男子曾經協助第五警分局誘捕偵查毒品案件，但他為了騙取民眾個資，涉嫌在去年2月間，在一家燒烤店內，佯稱是刑警辦案...

台大泳池紛爭罵「小心我會打人」泳客不怕男獲不起訴

北市一名李姓男子在台大體育館游泳時，遭金姓男子出言稱：「你滾出去」、「你他媽的」、「小心我會打人」，因而提告公然侮辱及恐...

中壢警局前男噴汽油 依公共危險罪逮捕

警局驚魂記，昨天晚間22時35分許有員警發現有1可疑男子在中壢警分局前徘徊，形跡可疑，欲上前盤查身分之際，發現22歲的石...

首例！通姦除罪化釋憲人刑事無罪 卻想向國家求償被駁回

林姓人夫5年前和已婚的鍾姓女子在汽車旅館發生性關係，被依通姦罪判4月徒刑，得易科罰金定讞，他不服聲請釋憲，司法院大法官去...

男子深夜攜帶信號彈上大街 辯稱怕迷路防身遭法官打臉

陳姓男子今年9月3日深夜11點多，在台南市中西區民生路、河中街口，被警方查獲攜帶2枚信號彈和1把開山刀，警詢後依違反社會...

「外面有女人」分居27年兩度提離婚 妻子硬不讓他得逞

楊姓男子聲稱妻子離家20餘年、音訊全無，他年紀大了，已經習慣一個人生活，依民法「惡意遺棄」、「難以維持婚姻關係」規定訴請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。