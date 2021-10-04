男子深夜攜帶信號彈上大街 辯稱怕迷路防身遭法官打臉

陳姓男子今年9月3日深夜11點多，在台南市中西區民生路、河中街口，被警方查獲攜帶2枚信號彈和1把開山刀，警詢後依違反社會秩序維護法移送台南地院審理。陳供稱，他因會去爬山，怕在山裡迷路，才會攜帶信號彈防身；法官認為，陳被查獲持有信號彈時是在台南市區，不是在山區迷路，沒有必要隨身攜帶信號彈做為求救之用，不採信他的供詞，依違反社維法裁罰6千元，案可抗告。

裁定書指出，陳姓男子雖於警訊時供稱，他所攜帶開山刀1把是為防身、信號彈2枚是因會去爬山，怕於山裡迷路，才會攜帶；法官認為，陳遭查獲持有信號彈時，是在台南市市區，沒有必要隨身攜帶信號彈做為爬山時於山間迷路求救用，陳所辯，自無足取。

法官審酌，信號彈點燃後將產生持續高溫高熱火焰，威力極強，如對人體發射，將造成灼傷，均堪認具有殺傷力，可為攻擊他人武器，加上查獲地點乃位於台南市市區，附近住宅林立，陳於夜間攜帶有殺傷力之刀械及信號彈在外，依一般社會觀念，足以對他人之生命、身體、安全構成相當威脅，對公共秩序與社會安寧造成相當危險，無正當理由攜帶具有殺傷力扣案刀械等情，堪以認定。