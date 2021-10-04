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「外面有女人」分居27年兩度提離婚 妻子硬不讓他得逞

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

楊姓男子聲稱妻子離家20餘年、音訊全無，他年紀大了，已經習慣一個人生活，依民法「惡意遺棄」、「難以維持婚姻關係」規定訴請離婚，新北地方法院駁回。楊上訴，楊妻解釋丈夫會家暴，且在門上放菜刀禁止她回家，並指丈夫因與其他女人同居才處心積慮要離婚，她希望繼續維持婚姻，台灣高等法院依法駁回上訴。

高院認為楊姓夫妻走到如今互不聞問的地步，雙方都有責任，但兩人一開始之所以分居，楊要負的責任比較大，且他在前次離婚訴訟輸了後，不但沒有彌補婚姻破綻，也不否認現在還與其他女人同住，他無法依民法請求離婚。

楊姓男子表示，1993年間他因生意失敗而欠債，妻子無法同甘共苦而逕自離家，他曾帶著孩子到她上班的地方尋找，但妻子不為所動。楊說，妻子未曾與他聯繫，對孩子也不聞不問，最後還人間蒸發，雙方超過27年沒住在一起，他要求離婚。

楊妻反駁說，當時丈夫沒做什麼事業，所謂「經商失敗」根本不是事實，因丈夫在2001年搬出去住，雙方才分居。兩人有3名子女，長女已46歲，么兒今年也已40歲，楊妻說3個孩子都與她住在一起，她還買3部卡車養大孩子，反倒是丈夫沒養家。

「我覺得很心酸」楊妻指丈夫上訴理由說的都是謊話，訴苦以前整天被丈夫打，丈夫還在住處門口放菜刀、不讓她回家。她表示，丈夫在外頭有女人，她不願離婚，希望「這段婚姻能繼續維持下去」。

高院調查，楊1998年間曾以妻子在1995年吵架後離家為由，訴請妻子履行同居義務，楊妻要求他保證不再打人才願意回家；2001年楊第一次提離婚訴訟，但法院認為是因楊才導致婚姻難以維持，判他敗訴確定。當時孩子證稱父親家暴、拿菜刀威脅母親，父親與一名陳姓女子在桃園同居。

高院表示，夫妻應互愛並誠摯相待，民法第1001條規定「夫妻『互負』同居之義務」，如果夫妻其中一方無意與他方同居，不能以此說對方不同居、惡意遺棄。

楊姓男子聲稱妻子離家20餘年、音訊全無，他年紀大了，已經習慣一個人生活，依民法「惡意遺棄」、「難以維持婚姻關係」規定訴請離婚。楊妻解釋丈夫會家暴，並指他因與其他女人同居才處心積慮要離婚，一、二審皆判楊敗訴。記者王宏舜／攝影
楊姓男子聲稱妻子離家20餘年、音訊全無，他年紀大了，已經習慣一個人生活，依民法「惡意遺棄」、「難以維持婚姻關係」規定訴請離婚。楊妻解釋丈夫會家暴，並指他因與其他女人同居才處心積慮要離婚，一、二審皆判楊敗訴。記者王宏舜／攝影

離婚 婚姻

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