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3名里幹事詐領百萬元里辦公費 法官認天良未泯暫免入獄

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市吳姓、謝姓、江姓里幹事，用「空白收據」填寫不實內容，核銷每月4000元的里辦公費，分別詐領60萬4000元、40萬4000元和2萬元，被檢方依貪汙治罪條例起訴。基隆地院審結，認定3人犯罪事證明確，分判應執行2年、1年6月、1年2月徒刑。審酌吳男自白犯罪，謝女和江女自首，且均繳回犯罪所得，宣告緩刑。全案可上訴。

判決指出，區公所依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例規定，每月編列4萬5000元里長事務補助費，支應文具費、郵電費、水電費及其他因公支出費用，其中4000元作為里辦公室補助費，由里幹事先墊付相關支出，再檢具收據核銷。

吳男2010年到2016年12月間先後擔任3個里的里幹事，陸續自不知情友人處取得已蓋妥商號店章，或免用發票專用章與負責人私章，其他欄位空白的收據後，委託不知情的其他里幹事分別填寫不實內容，共詐得里辦公費60萬4000元。

謝女2013間取得吳男移交工作後留下的商號或農民出售農產物空白收據後，自行填寫不實內容，領取2個里的里辦公費共計40萬4000元。江女2017年3月間向謝女取得空白收據後，也以相同手法領取2個里的里辦公費共2萬元。

謝女和江女在偵查機關尚未發覺其違法行為前自首，偵查單位後來再傳喚吳男到案說明，3人各自繳回詐領款項。基隆地檢署察檢察官偵結起訴。

法院指出，3名里幹事明知里辦公費核銷須檢具相關收據，仍利用非法方式申請核銷，犯貪汙治罪條例公務員利用職務機會詐取財物罪、刑法行使偽造私文書、行使登載不實公文書罪。3人為想像競合犯，從重以公務員利用職務機會詐取財物罪論處。

法官審酌吳男、謝女和江女貪汙破壞公務純潔性，有悖人民付託，行為可議，念其犯後均坦承犯行，態度良好，且主動繳回犯罪總所得，足見有悛悔之意。

法官認為，3人均無前科紀錄，若惡性未深，天良未泯者僅因偶然觸法，即判入獄與社會隔離，不僅無助改過遷善，反切斷其參與社會機會，或讓他們從此自暴自棄，無異助長再犯罪可能，徒增社會成本，因此3人刑期均以暫不執行為適當，諭知緩刑宣告，供其自新。

基隆市3名里幹事用「空白收據」填寫不實內容，分別詐領60萬4000元、40萬4000元和2萬元，被基隆地院依貪汙治罪條例判刑。記者邱瑞杰／攝影
基隆市3名里幹事用「空白收據」填寫不實內容，分別詐領60萬4000元、40萬4000元和2萬元，被基隆地院依貪汙治罪條例判刑。記者邱瑞杰／攝影

基隆 貪汙

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