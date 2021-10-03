看護被控餵病患吃大口飯菜噎到致腦病變 無證據判無罪

駱姓女看護遭家屬指控，餵食大口飯菜，致病患嗆咳噎到，急救後受有缺氧性腦病變，遭依過失重傷害罪嫌起訴。士林地方法院審結，難認看護延後急救，有無證據證明大口餵食，判處無罪。

檢方起訴指出，看護2019年6月間在醫院照顧病患3天，在第三天中午餵食用餐，應注意病患進食、咀嚼，用適當速度餵食適當飯菜份量，病患確實吞嚥後再餵下一口飯菜，病患嗆咳噎到時應即呼叫護理人員等，看護涉嫌餵食過大份量飯菜，導致嗆咳噎到後，拍打背部，直到病患口吐白沫後，才呼叫護理人員急救，導致病患受有缺氧性腦病變之重傷害。

駱姓看護供稱，病患沒有牙齒，是因為家屬要求，才會餵乾飯，吃乾飯本來就有可能會噎到「我有特別注意要餵很小口，已經很注意了，沒有過失」。

看護回想當時情況，餵食時都有注意病患是否確實吞下口中的飯，吞完後才會餵下一口；當天餵第二碗時，病患突然大叫「快點、快點」聽他聲音怪怪的，就問是不是噎到、幫忙拍背，病患說「好了」便轉過去拿第二碗，一轉頭回來就看到病患口吐白沫「我馬上叫護理師過來處理，護理師進來後就由醫護人員接手」

住院醫師作證稱，急救評估時，看見食物卡在喉部，無法確認有沒有吞下去，因為抽痰管太細，會卡住，當時用手挖出食物，沒有印象究竟挖出多少食物，另平時沒有看到病患進食嗆到狀況，沒辦法判斷病患被噎住多久。嗆到的原因是食物太多或病患吞嚥功能不好「無法判斷」。病患入院時反應比一般人慢、功能能變差，因此都提醒用嘴巴吃飯，要小心不要嗆到。

護理師證稱，當日中午發放藥物時，病患狀況正常，病房內僅有患者和看護，沒有其他家屬，發藥後就離開，不記得過多久，也不記得餵食的湯匙飯量是否特別大口。護理師稱，收到噎住通知時，正在整理工作車，且在病患房門口附近，進房發現病患躺在床上，叫、拍都沒有反應，於是請其他醫務人員支援，推來設備、請住院醫師進房處置。

法官認為，入院餐食經醫師評估，因病患自行吞嚥及咀嚼功能較為不良，建議改為「剁碎飲食」且醫師無法判斷嗆咳確切原因，無法推論看護餵食與嗆咳有相當因果關係。