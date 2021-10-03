快訊

太扯！台中某國中女師失控 教室爆走連續翻桌

三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重機改LED頭燈被開單卻判免罰 警疑更換燈泡躲過複檢

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓男子在去年8月間騎山葉機車行經北屯區，被監警環聯合稽查小組攔檢，經監理所技工檢視後，發現吳機車更換為「LED頭燈」，依法開罰2400元，吳收到罰單不服，還在隔兩天後前往監理站複驗，但複驗通過，吳向提起撤銷罰單的行政訴訟，警方質疑吳「換回鹵素燈泡後複驗才過關」，台中地院行政訴訟庭審理後，認為警方開罰證據不足，撤銷罰單，判吳免罰。

判決指出，吳姓男子在去年8月5日晚間9時許，駕駛山葉機車行經北屯區松竹路、東山路時，遇到監警環聯合稽查小組攔下，經監理站的資深技工檢視後，認定吳的機車有將大燈從鹵素燈泡變更為「LED燈」違反道交條例的規定，在去年9月間底依法告發，並裁罰吳2400元。

吳姓男子收到罰單後不服，認為他從買機車後，從未改過頭燈，機車頭燈是使用鹵素燈泡，並非「LED頭燈」，他在去年8月5日收到舉發單後，同年月7日就到監理站複驗，監理站檢驗為合格，認為警方告發有誤，提起行政訴訟撤銷罰單。

台中市交通裁決處表示，吳姓男子的機車頭燈違規，並非員警自行認定，而是經過環警監聯合稽查小組的監理所技術人員查驗確認，雖然吳車事後已檢驗合格，但有可能吳是在事後更換為合格燈泡後，再去監理站複驗，因此並無礙當時監理所技術人員違規的認定，告發沒有違誤。

台中地院行政訴訟庭審理後認為，吳姓男子在收到告發單後，隔兩天再到監理站複驗通過，有「臨時檢驗合格」的戳章為證，而吳被告發時，是否更改頭燈，都是依照技工的當場判斷，另有頭燈照片一張，不過該張相片經原廠鑑定後，也無法判斷是否有更改頭燈。

行政庭指出，該名技工在案件審理時已經退休，假設通知該名技工到庭，而且該名技工也證稱，該頭燈的確是使用LED頭燈，但在缺乏其他事證可供輔證下，仍難逕獲不利吳姓男子的心證，縱使傳訊，技工的證詞憑信度不高，因此不聲請傳訊，也無傳訊必要，認定裁罰事實有違誤，判撤銷罰單，吳免罰。

台中市吳姓男子在去年8月間遭監警環稽查小組攔查，查出更換LED頭燈，開罰2400元，吳不服打行政訴訟，台中地院行政訴訟庭認為，當時只有一名技工認定，無其他證據佐證，判吳免罰。示意圖／台中市政府提供
台中市吳姓男子在去年8月間遭監警環稽查小組攔查，查出更換LED頭燈，開罰2400元，吳不服打行政訴訟，台中地院行政訴訟庭認為，當時只有一名技工認定，無其他證據佐證，判吳免罰。示意圖／台中市政府提供

監理站 罰單 台中市

延伸閱讀

單日逾千輛大型重機上蘇花改　宜蘭段取締56件違規

疑為閃大型重機 婦誤踩油門暴衝撞店家釀2傷

大型重機今上蘇花改 機車路權團體高喊：得到應有權利

9/30開放大型重機蘇花改 至少500車友到場慶祝

相關新聞

法拉利姐參加超跑趴遭檢舉 發現民眾未戴罩罰民宿2萬

屏東縣恆春警分局昨接獲民眾報案檢舉，「法拉利姐在恆春民宿開趴群聚」，警方會同縣府交旅處兩度到場稽查，現場未發現法拉利姐，...

趕上班犁田還吃肇逃罰單 法官批警「自摔當肇事」撤罰

台中市謝姓男子在去年底騎機車趕上班，行經西區美村路口時，看到有轎車要左轉，謝手拉右把手煞車減速，未料因當時路面濕滑，謝跌...

男子被控恐嚇接受警詢 偷拍筆錄照片上傳臉書罪加一條

劉姓男子在基隆中元祭放水燈遊行當晚與吳男發生口角，被控恐嚇。他在派出所接受游姓警員詢問製作筆錄時，偷偷用手機拍下電腦螢幕...

重機改LED頭燈被開單卻判免罰 警疑更換燈泡躲過複檢

台中市吳姓男子在去年8月間騎山葉機車行經北屯區，被監警環聯合稽查小組攔檢，經監理所技工檢視後，發現吳機車更換為「LED頭...

患妄想症男未規律服藥狠撞工人 重判入監還得賠1913萬

屏東縣高樹鄉新南村一名潘姓女店員，因提醒患有思覺失調症的楊姓男子戴口罩，反遭攻擊導致雙眼重傷，引起全村驚恐。高雄前年也有...

警直搗藏於住宅大樓的賭窟 共逮19人查扣74多萬賭資

高雄51歲邱姓男子，夥同2名員工自9月起藏楠梓一處大樓經營賭場，因大樓管制森嚴，且賭客皆須由工作人員親自接應，不易察覺；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。