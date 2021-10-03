重機改LED頭燈被開單卻判免罰 警疑更換燈泡躲過複檢

台中市吳姓男子在去年8月間騎山葉機車行經北屯區，被監警環聯合稽查小組攔檢，經監理所技工檢視後，發現吳機車更換為「LED頭燈」，依法開罰2400元，吳收到罰單不服，還在隔兩天後前往監理站複驗，但複驗通過，吳向提起撤銷罰單的行政訴訟，警方質疑吳「換回鹵素燈泡後複驗才過關」，台中地院行政訴訟庭審理後，認為警方開罰證據不足，撤銷罰單，判吳免罰。

判決指出，吳姓男子在去年8月5日晚間9時許，駕駛山葉機車行經北屯區松竹路、東山路時，遇到監警環聯合稽查小組攔下，經監理站的資深技工檢視後，認定吳的機車有將大燈從鹵素燈泡變更為「LED燈」違反道交條例的規定，在去年9月間底依法告發，並裁罰吳2400元。

吳姓男子收到罰單後不服，認為他從買機車後，從未改過頭燈，機車頭燈是使用鹵素燈泡，並非「LED頭燈」，他在去年8月5日收到舉發單後，同年月7日就到監理站複驗，監理站檢驗為合格，認為警方告發有誤，提起行政訴訟撤銷罰單。

台中市交通裁決處表示，吳姓男子的機車頭燈違規，並非員警自行認定，而是經過環警監聯合稽查小組的監理所技術人員查驗確認，雖然吳車事後已檢驗合格，但有可能吳是在事後更換為合格燈泡後，再去監理站複驗，因此並無礙當時監理所技術人員違規的認定，告發沒有違誤。

台中地院行政訴訟庭審理後認為，吳姓男子在收到告發單後，隔兩天再到監理站複驗通過，有「臨時檢驗合格」的戳章為證，而吳被告發時，是否更改頭燈，都是依照技工的當場判斷，另有頭燈照片一張，不過該張相片經原廠鑑定後，也無法判斷是否有更改頭燈。