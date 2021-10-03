患妄想症男未規律服藥狠撞工人 重判入監還得賠1913萬

屏東縣高樹鄉新南村一名潘姓女店員，因提醒患有思覺失調症的楊姓男子戴口罩，反遭攻擊導致雙眼重傷，引起全村驚恐。高雄前年也有一名患有妄想症的林姓男子，認為吳姓工人點頭示意撞他，開車狠撞拖行吳男，造成吳重傷終生不良於行，林被依殺人未遂判7年半定讞，吳男家屬另提民事求償，高雄地方法院判林男還得賠償吳男1913餘萬元，可上訴。

判決指出，林男從2014年起就因情緒焦慮、低落、被害妄想等症狀，陸續至醫院就診，雖然被院方診斷出「未明之精神疾病」，但他病識感不佳沒有規律就醫及服藥。

前年9月15日晚間，他妄想兩名國小同學遭人殺害，棄屍在預拌混凝土車內，當晚他情緒緊張、徹夜未眠。隔天上午7時許，他早起後就駕車在高雄市區尋找工地及水泥預拌車，途中還多次違規、逆向等狀況。

16日上午約8時11分許，林男駕車行經前鎮區文林街、新光路口時，看見40歲吳姓工人正要過馬路，林男妄想吳點頭示意開車撞他，猛踩油門撞向無辜的吳男，吳整個人被捲入林男車底拖行，驚恐過程全被吳男同事目擊，嚇得趕緊報案。

案發後林男往小港逃逸，警方攔捕時還蓄意衝撞員警，行經中鋼公司東門口時，經員警連開12槍才制服林男。

送醫急救的吳男肋骨多處骨折、粉碎性骨盆骨折、右肱骨開放性骨折、膀胱破裂等重傷，一度命危，經過院方急救，才終於撿回一命，但因為傷勢過重，診斷全身失能54%，由於吳未婚，生活起居仰賴父母親照顧。

林男在法院審判時，精神鑑定出有妄想症狀，雖意識開車撞人的後果，但辨識違法能力低，發前曾從事水泥預拌車駕駛，但常被同事嫌棄和責罵，因此才對工人存有敵意。

歷審法官考量他從小喪母、遭父親家暴，情緒不穩定，但相比吳男受重傷，終生難以行走，不認為他情狀顯可憫恕，因此依殺人未遂罪判刑7年半定讞，並宣告服刑期滿後還要監護5年。

民事部分，吳男家屬認為吳車禍後生活遭遇極大不便，由於吳未婚，未來生活起居仰賴父母親照顧，若雙親提早離世，還要憂心吳男沒人照顧；因此依餘命41年計算，看護費求償3042萬、精神慰撫金300萬、勞動力減損691等，合計4000餘萬元。