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「表妹」亂槍打鳥加好友借12萬 警回撥電話卻是男

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華區一名79歲曾姓老婦人，日前在手機即時通訊軟體收到暱稱表妹的李姓女子好友加入邀請，老婦加入好友名單後，姓名卻只是一串手機號碼也沒有真實照片；隔天李女聲稱手頭很緊公司需要周轉，希望能借款12萬元，行員發現婦人使用ATM提款，不斷用手機通話直覺有異，請求警回撥查證，結果「表妹」竟是一名男子，曾姓婦人才恍然大悟被騙。

萬華警分局長謝宗宏，為提升轄內金融機構反詐騙意識，到轄內各金融機構宣導反詐騙，最近1周已與金融機構合作阻止3位民眾遭詐，警方呼籲民眾如接獲陌生來電或是陌生交友訊息，務必先撥打165反詐騙諮詢專線查證，把握「一聽二掛三查證」的要領，唯有冷靜查證，才能確保自己的財產安全。

萬華警分局長謝宗宏（右三）到金融機構宣導反詐騙資訊。記者廖炳棋/翻攝
萬華警分局長謝宗宏（右三）到金融機構宣導反詐騙資訊。記者廖炳棋/翻攝

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