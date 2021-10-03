警直搗藏於住宅大樓的賭窟 共逮19人查扣74多萬賭資

高雄51歲邱姓男子，夥同2名員工自9月起藏楠梓一處大樓經營賭場，因大樓管制森嚴，且賭客皆須由工作人員親自接應，不易察覺；但警方蒐證，前天凌晨持搜索票登門查緝，逮捕19人。警詢後，將負責人、2名工作人員依賭博罪移送，另16名賭客依社會秩序維護法裁處。

楠梓警分局月前接獲情資，轄內有大型賭場隱身在住宅大樓內，因大樓管制森嚴，賭客入場，皆須由賭場工作人員親自接應，還須透過電話聯繫，事先確認身分。

經警方連日蒐證，於10月1日凌晨持搜索票直搗賭窟查緝，現場共查獲邱姓負責人以及58歲楊男、30歲王男2名工作人員，另有賭客13男、3女，共逮19人，另查扣74萬3600元賭資、天九牌、骰子等賭具。

據了解，邱男本身無業，於今年8月起，租用該大樓一間套房來經營賭場，且聚賭時，仍會要求賭客都戴上口罩，且一周內至少多次外出購買近百個口罩，供賭客使用，也因這個怪異行徑，引起警方注意。