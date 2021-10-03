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三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯

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警直搗藏於住宅大樓的賭窟 共逮19人查扣74多萬賭資

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄51歲邱姓男子，夥同2名員工自9月起藏楠梓一處大樓經營賭場，因大樓管制森嚴，且賭客皆須由工作人員親自接應，不易察覺；但警方蒐證，前天凌晨持搜索票登門查緝，逮捕19人。警詢後，將負責人、2名工作人員依賭博罪移送，另16名賭客依社會秩序維護法裁處。

楠梓警分局月前接獲情資，轄內有大型賭場隱身在住宅大樓內，因大樓管制森嚴，賭客入場，皆須由賭場工作人員親自接應，還須透過電話聯繫，事先確認身分。

經警方連日蒐證，於10月1日凌晨持搜索票直搗賭窟查緝，現場共查獲邱姓負責人以及58歲楊男、30歲王男2名工作人員，另有賭客13男、3女，共逮19人，另查扣74萬3600元賭資、天九牌、骰子等賭具。

據了解，邱男本身無業，於今年8月起，租用該大樓一間套房來經營賭場，且聚賭時，仍會要求賭客都戴上口罩，且一周內至少多次外出購買近百個口罩，供賭客使用，也因這個怪異行徑，引起警方注意。

警訊後，邱、楊、王三人因涉嫌賭博罪遭警方移送地檢署偵辦，其他16名賭客依社會秩序維護法裁處。另群聚賭博是否違反傳染病防制法，警方將函請主管機關認定，並造冊PCR採檢。

警方查扣74萬3600元賭資、天九牌、骰子等賭具。記者陳弘逸／翻攝
警方查扣74萬3600元賭資、天九牌、骰子等賭具。記者陳弘逸／翻攝
楠梓警分局於10月1日凌晨持搜索票直搗藏於楠梓一處大樓內的賭場。記者陳弘逸／翻攝
楠梓警分局於10月1日凌晨持搜索票直搗藏於楠梓一處大樓內的賭場。記者陳弘逸／翻攝
楠梓警分局於10月1日凌晨持搜索票直搗藏於楠梓一處大樓內的賭場。記者陳弘逸／翻攝
楠梓警分局於10月1日凌晨持搜索票直搗藏於楠梓一處大樓內的賭場。記者陳弘逸／翻攝
楠梓警分局於10月1日凌晨持搜索票直搗藏於楠梓一處大樓內的賭場。記者陳弘逸／翻攝
楠梓警分局於10月1日凌晨持搜索票直搗藏於楠梓一處大樓內的賭場。記者陳弘逸／翻攝

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