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三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯

影／民宅藏賭場 南警查獲13人賭天九牌

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

「不要動！」台南市北區北成路一間透天民宅，經民眾檢舉有人在內聚賭，警方昨天下午持搜索票前往取締，破門查獲黃姓男負責人和12名賭客群聚賭博，黃供稱原在內打麻將，賭客一時興起改依天九牌賭博，警詢後黃依賭博罪嫌送辦，賭客依違反社維法裁罰。

據了解，64歲黃姓負責人向房東承租透天厝，在內經營賭場，黃落網後供稱，剛經營幾天而已，平常都只打麻將，有賭客一時興起，改賭天九牌。警方對他供詞存疑，將進一步查證。

為貫徹掃蕩職業賭場決心，台南市警五分長洪頂力，要求所屬針對轄內暗營職業賭場處所，實施掃蕩，新任副分局長顏水波昨天下午2點多，率員警持搜索票，至北區北成路民宅搜索，當場查獲黃姓男負責人及賭客7男5女共13人群聚賭博，並查扣賭資1萬1900元、抽頭金500元及賭具天九牌一幅、骰子3顆。

另男女賭客未戴口罩及未保持社交安全距離部分則依違反傳染病防治法函請台南市衛生局裁罰。顏水波表示，查獲賭客大多數均為高齡銀髮族，除依法取締裁罰外，並利用等候警詢空檔時間，苦口破心向賭客宣導防疫不群聚及戴口罩正確觀念。

台南市北區北成路民宅內經營賭博，警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區北成路民宅內經營賭博，警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區北成路民宅內經營賭博，警方查扣賭資。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區北成路民宅內經營賭博，警方查扣賭資。記者黃宣翰／翻攝

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