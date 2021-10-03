影／民宅藏賭場 南警查獲13人賭天九牌

「不要動！」台南市北區北成路一間透天民宅，經民眾檢舉有人在內聚賭，警方昨天下午持搜索票前往取締，破門查獲黃姓男負責人和12名賭客群聚賭博，黃供稱原在內打麻將，賭客一時興起改依天九牌賭博，警詢後黃依賭博罪嫌送辦，賭客依違反社維法裁罰。

據了解，64歲黃姓負責人向房東承租透天厝，在內經營賭場，黃落網後供稱，剛經營幾天而已，平常都只打麻將，有賭客一時興起，改賭天九牌。警方對他供詞存疑，將進一步查證。

為貫徹掃蕩職業賭場決心，台南市警五分長洪頂力，要求所屬針對轄內暗營職業賭場處所，實施掃蕩，新任副分局長顏水波昨天下午2點多，率員警持搜索票，至北區北成路民宅搜索，當場查獲黃姓男負責人及賭客7男5女共13人群聚賭博，並查扣賭資1萬1900元、抽頭金500元及賭具天九牌一幅、骰子3顆。